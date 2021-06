Venezuela – Ecuador 1-1: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Venezuela – Ecuador di domenica 20 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata di Copa America

RIO DE JANEIRO – Questa sera, domenica 20 giugno 2021, alle ore 23:00, scenderanno in campo Venezuela e Ecuador nella terza giornata della fase a gironi di Copa America. Il Venezuela nelle due partite precedenti ha perso per tre a zero contro il Brasile e ha pareggiato zero a zero contro la Colombia. Al momento occupa la terza posizione nel gruppo con un punto alle spalle di Brasile e Colombia. Dall’altro lato del campo ci sarà l’Ecuador che nell’unica sfida giocata di questa Copa America è uscito sconfitto uno a zero dalla sfida contro la Colombia. La sfida avrà luogo allo Stadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: VENEZUELA-ECUADOR 1-1 SECONDO TEMPO 67' Ángel Mena fuori campo per dar spazio al compagno 67' Gonzalo Plata rimpiazza il compagno di squadra 67' Fuori Sebastián Méndez, ecco la mossa dell'allenatore 67' Forze fresche in campo per Ecuador con l'ingresso di Christian Noboa 57' Fuori dal campo Fernando Aristeguieta per Venezuela 57' Dalla panchina si alza Sergio Córdova che fa il suo ingresso 51' Édson Castillo in rete! Il calciatore con un preciso tocco di testa supera il portiere, varia il risultato, ora siamo 1 a 1 46' Dopo l'intervallo Venezuela e Ecuador si trovano per il secondo tempo, andiamo a vedere come andrà a finire l'incontro PRIMO TEMPO 45' L'arbitro dice che può bastare così e squadre negli spogliatoi. Al termine della prima frazione di gioco siamo sul punteggio di 1 a 1. Fra pochi minuti saremo pronto a seguire il secondo tempo 45' Cartellino di color giallo per Ángelo Preciado 39' Rete per Ecuador, in gol Ayrton Preciado, assist di Robert Arboleda! 21' Il direttore di gara estrae il giallo a Enner Valencia 1' Parte con l’incontro tra Venezuela e Ecuador!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Venezuela e Ecuador VENEZUELA: Wuilker Faríñez; Luis del Pino, Alexander González, Yohan Cumaná, Adrián Martínez, José Velázquez, Júnior Moreno, José Martínez, Cristian Cásseres Jr., Édson Castillo, Fernando Aristeguieta (dal 12' st Sergio Córdova). A disposizione: Joel Graterol, Luis Romero, Ronald Hernández, Francisco La Mantia, Bernaldo Manzano, Richard Celis, Jan Hurtado. Allenatore: José Peseiro.



ECUADOR: Pedro Ortíz; Piero Hincapie, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Ángel Mena, Sebastián Méndez (dal 22' st Christian Noboa), Moisés Caicedo, Leonardo Campana, Enner Valencia, Ayrton Preciado. A disposizione: Fernando León, Hernán Galíndez, Alexander Domínguez, Félix Torres, Mario Pineida, Damián Díaz, Steven Franco, Fidel Martínez, Michael Estrada, Gonzalo Plata, Jordy Caicedo. Allenatore: Gustavo Alfaro.



Reti: al 39' pt Ayrton Preciado, al 6' st Édson Castillo.



Ammonizioni: al 45' pt Ángelo Preciado (ECU), al 21' pt Enner Valencia (ECU).



Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezuela – Ecuador valevole per la terza giornata della fase a gironi di Copa America, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (canale 202) e sulla piattaforma Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Venezuela – Ecuador

4-5-1 per il Venezuela con Farinez in porta, la difesa a cinque sarà formata da Gonzalez, La Mantia, L Martinez, Mago e Cumana. I quattro in mediana saranno J Martinez, Moreno, Manzano, Casseres, mentre l’unico riferimento offensivo sarà Aristeguieta. L’Ecuador risponderà con il 4-4-2: in porta ci sarà Ortiz, mentre i quattro della linea difensiva saranno Preciado, Arboleda, Hincapie e Estupinan. I quattro centrocampisti saranno Plata, Caicedo, Mendez, Martinez, Estrada e Valencia formeranno il tandem offensivo.

VENEZUELA (5-4-1): Farinez; Gonzalez, La Mantia, L Martinez, Mago, Cumana; J Martinez, Moreno, Manzano, Casseres; Aristeguieta. Allenatore: Pereiro

ECUADOR (4-4-2): Ortiz; Preciado, Arboleda, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Martinez; Estrada, Valencia. Allenatore: Alfaro