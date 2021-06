Colombia – Perù: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Colombia – Perù del 21 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata del Gruppo B di Copa America

GOIANIA – Lunedì 21 giugno alle ore 02.00 andrà in scena Colombia – Perù, incontro valido per la terza giornata del Gruppo B di Copa America 2021. Da una parte c’è la Nazionale di Rueda che viene dal pareggio contro il Venezuela ed in classifica occupa la seconda posizione con 4 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Gareca che è reduce dalla sconfitta contro il Brasile ed in classifica occupa l’ultimo posto, insieme all’Ecuador, con 0 punti. Negli ultimi 16 precedenti bilancio favorevole ai Cafeteoros che hanno raccolto 10 vittorie contro i 0 successi della Nazionale peruviana, 6 i pareggi.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI COLOMBIA – Rueda dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Munoz e Tesillo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Yerry Mina e Davinson Sanchez. A centrocampo Barrios e Uribe in cabina di regia con Cuadrado e Cardona sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

QUI PERU’ – Gareca dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Gallese tra i pali, pacchetto arretrato formato da Corzo e Lopez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ramos e Abram. A centrocampo Tapia e Yotun in cabina di regia mentre davanti spazio a Carrillo, Sergio Pena e Cueva alle spalle di Lapadula.

Le probabili formazioni di Colombia – Perù

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Munoz, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona; Muriel, Zapata. Allenatore: Rueda

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Lopez; Tapia, Yotun; Carrillo, Sergio Pena, Cueva; Lapadula. Allenatore: Gareca

STADIO: Estadio Olimpico Pedro Ludovico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Colombia – Perù, valido per la terza giornata del Gruppo B di Copa America 2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e sulla piattaforma Eleven Sports.