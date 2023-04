Viareggio Cup, Sassuolo-Torino: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Torino di Lunedì 3 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la finale della Viareggio Cup

TORRE DI LAGO – Lunedì 3 aprile 2023 alle ore 15 si gioca la finalissima della Viareggio Cup. In campo allo Stadio “Ferracci” di Torre del Lago (LU), Sassuolo e Torino per contendersi questo prestigioso trofeo. Le squadre hanno un solo precedente in questa competizione, quello del 2017 dove nella semifinale giocata allo Stadio dei Pini di Viareggio terminò 0-0 e tutto fu deciso ai calci di rigore. Ebbe la meglio la squadra neroverde per 5-4 anche se poi in finale fu sconfitta sempre ai calci di rigore dall’Empoli. Il Sassuolo arriva a questa sfida dopo aver chiuso il suo girone al primo posto con 7 punti quindi negli ottavi ha rifilato un 4-0 al Grosseto e proseguito il percorso battendo ai quarti di finale la Sampdoria 2-1 e in semifinale la Fiorentina 3-1. Si tratta della seconda finale consecutiva e la terza ottenuta negli ultimi 5 anni. Ha sempre vinto ai calci di rigore, nel 2017 pareggiando 2-2 nei regolamentari con l’Empoli e chiudendo 4-2 mentre nel 2022 chiudendo 0-0 i tempi regolamentai con Alex Transfiguration quidni 5-3 dal dischetto. I granata mancano questo appuntamento con la finale dal 1996. Complessivamente però sono 10 le finali ottenute con 6 successi e 3 sconfitte. Con 7 punti hanno conquistato il primo posto nel girone quindi nella fase eliminatoria hanno superato 5-0 il Monterosi agli ottavi di finale mentre nei quarti 3-1 alla Serie D team e di misura in semifinale contro il Bologna. Su Calciomagazine.net seguiremo la sfida tenendovi informati sul risultato e i fatti principali. Sarà Davide Ghersini di Genova ad arbitrare la partita coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Alessio Saccenti di Modena.

Tabellino in tempo reale

Dove vedere la partita in tv e streaming

La finale del trofeo di Viareggio “Viareggio Cup” si potrà seguire in diretta in chiaro sulla Rai ovvero su Rai Sport HD al canale 58 del digitale terrestre, 21 di Tivusat e 227 di Sky mentre in streming su Raiplay.