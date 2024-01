Vibonese – Città di Sant’Agata 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita tra Vibonese – Città di Sant’Agata domenica 14 gennaio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in TV e in Streaming la partita valida per la 21° giornata di Serie D Girone I Stagione 2023/2024

VIBONESE – Sabato 14 gennaio allo stadio comunale “Luigi Razza” va di scena l’incontro tra Vibonese – Città di Sant’Agata. La Vibonese è terza non molto lontana dalla seconda, le dividono solo 3 punti, ma è a -7 dalla capolista Trapani ormai irraggiungibile. È terza anche per reti segnate a quota 44. Viene da 4 risultati molto buoni, gli ultimi 2 ottenendo tre punti senza problemi, ma il pareggio con il Portici in casa ha un po’ rovinato i piani di mister Buscè che stava per toccare il secondo posto sfiorandolo per una manciata di punti. Per la Vibonese si prevede una gara molto importante, è vietato perdere punti, tocca solo vincere è assicurarsi il terzo posto momentaneamente a +9 dalla quarta Reggio Calabria. Convitto partirà dal primo minuto.

La Città di Sant’Agata è lì a un soffio dai play off a -1 dal Real Casalnuovo. Possono farcela. Niente male la squadra allenata da Facciolo che, nelle ultime 5 gare hanno espresso un bel gioco andando a vincere con risultati belli ampi in campi come quello del Ragusa, l’unica nota non buona è stata la sconfitta in casa col Trapani che considerando come lo stato di forma dei granata ci può anche stare. Conta molto vincere e i ragazzi ci credono. I Precedenti: hanno la meglio proprio i Biancoazzurri con la doppia vittoria in campionato di serie D nel mese di ottobre 2022 e febbraio 2023. Il direttore di gara: Marco Zini di Udine: Gli assistenti: Pierfrancesco Carlevaris e Piero Mansutti Basso Friuli.

Le formazioni ufficiali di Vibonese – Città di Sant’Agata

VIBONESE(4-3-3): Del Bello; Scavone, Baldan, Onraita, Casalongue; Anzelmo, Iuliano, Esposito; Ciotti, Tandara, Terranova. A disposizione: Polidori, Puca, Favetta, Malara, Castillo, Furina, Mal, Staropoli, Gaeta, Favetta. Allenatore: Buscè

SANT’AGATA (4-3-3): Iovino; D’Amore, Falla, Nagy, Squillace; Marcellino, Maresca, Nunzi; Aquino, Alagna, Mincica. A disposizione: Bottino, Yakubiv, Fiorillo, D’Avanzo, Esposito, Sparacio, Saverino, Capogna, Carrozzo, Lo Grande. Allenatore: Facciolo.

I convocati del Sant’Agata

Portieri: Iovino, Bottino

Difensori: Fiorillo, D’Avanzo, Squillace, Nagy, Falla, Esposito, D’Amore, Yakubiv

Centrocampisti: Marcellino, Maresca, Sparacio, Saverino, Nunzi

Attaccanti: Carrozzo, Aquino, Mincica, Capogna, Lo Grade, Alagna

La presentazione della partita

QUI VIBONESE – Buscè conferma il 4-3-3: tra i pali Del Bello; la difesa affidata a Onraita destra, Ciotti e Baldan i centrali e Malara sulla sinistra. Il centrocampo composto da Straropoli, Anselmo e Iuliano; l’attacco a tre con Gaeta ala destra, Tandara a sinistra e Convitto il centrale.

QUI CITTA’ DI SANT’AGATA – Facciolo scendi in campo con il 4-3-3: il portiere è Iovino; la difesa a 4 con Squillace a sinistra, Falla e Nagy i centrali e Capitano a destra; il centrocampo a tre con Esposito, Marcellino e Saverino; il tridente è composto da Aquino come mezza ala sinistra, Mincica punta centrale e Carrozzo mezza ala destra.

Le probabili formazioni di Vibonese

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Onraita, Ciotti, Baldan, Malara; Straropoli, Anselmo, Iuliano; Gaeta, Tandara e Convitto. Allenatore: Buscè

CITTA’ DI SANT’AGATA (4-3-3): Iovino; Squillace, Falla, Nagy, Capitano; Esposito, Marcellino, Saverino; Aquino, Mincica, Carrozzo. Allenatore: Facciolo

Dove vedere la partita in TV e su Streaming

La gara verrà trasmessa in diretta streaming su Siracusa TV , servizio a pagamento con prezzo della singola partita a 7 euro. La partita potete seguirla anche sul nostro sito Calciomagazine.net

A cura di Giuseppe Macrì