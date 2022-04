Vibonese – Foggia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Vibonese – Foggia di Domenica 3 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C

VIBO VALENTIA – Domenica 3 aprile 2022 , alle ore 17:30 la Vibonese affronterà il Foggia per la giornata 35 del campionato Serie C – Girone C . La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano davanti dopo che la scorsa la Foggia ha vinto con il risultato di 5-2 . L’incontro si giocherà allo stadio Stadio Luigi Razza e sarà diretto dall’arbitro Kevin Bonacina. Il fischietto di Bergamo, al primo anno nella Can C, non ha mai arbitrato un match dei rossoneri e sarà coadiuvato da Federico Votta di Moliterno e Veronica Martinelli di Seregno mentre quarto ufficiale sarà Ferdinando Emanuel Toro. Pronostico a favore del Foggia con i bookmakers che quotano questo successo a 1.65 mentre il pareggio a 3.80 e la sconfitta a 4.70. Nelle ultime 5 sfide la Vibonese ha ottenuto 1 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 2 reti e subendone 6 . Il Foggia invece ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggi e 0 sconfitte realizzando 18 reti e subendone 7 . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 17:30 troverete la diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone C dove guida la Bari con 72 , in seconda posizione c’è la squadra Catanzaro con 62 e Avellino con 59.

Di Pasquale alla vigilia

“Domenica dobbiamo affrontare la Vibonese con l’atteggiamento giusto, quello che abbiamo avuto nelle ultime gare provando a imporre il nostro gioco sin dal primo minuto. Proprio per questo troveremo una squadra che sa di esser all’ultima spiaggia, non credo saranno remissivi, credo che la metteranno sul piano agonistico. All’inizio del girone di ritorno abbiamo fatto fatica, il Covid, gli infortuni hanno inciso negativamente, la scintilla è scattata contro il Palermo, lì abbiamo dato dimostrazione che ce la possiamo giocare con tutti. Siamo un gruppo sano, unito, tutti bravi ragazzi, ci alleniamo duramente non abbiamo mai mollato anche quando tutto andava male. I playoff? La nostra consapevolezza ce la dà il nostro mister, lui ci dà la spinta in più, andiamo in campo con atteggiamento spregiudicato e continuando a giocare così metteremo in difficoltà tutti”.

Le probabili formazioni di Vibonese – Foggia

VIBONESE (4-2-3-1): Mengoni; Corsi, Polidori, Suagher, Risaliti; Gelonese, Zibert; Grillo, Basso, Spina; Curiale.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Rizzo, Di Pasquale, Sciacca, Garattoni; Di Paolantonio, Petermann, Rocca; Curcio, Ferrante, Merola.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Vibonese – Foggia , valida per la giornata 35 del campionato Serie C – Girone C , sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Sport (canale 258 satellite) e, per gli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Si potrà vedere anche su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre Puglia).