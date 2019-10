Vicenza – Cesena: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Vicenza – Cesena del 7 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone B, calcio d’inizio alle ore 20.45

VICENZA – Lunedì 7 ottobre alle ore 20,45 si giocherà Vicenza – Cesena, match valido per il posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie C girone B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione veneta che è reduce da una vittoria in trasferta contro la Virtus Verona ed in classifica occupa la terza posizione con 15 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che vengono dalla vittoria casalinga di misura contro l’Imolese ed in classifica occupano l’ottavo posto con 10 punti. La gara del Romeo Menti sarà diretta dal signor Santoro della sezione di Messina.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 7 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali

La presentazione del match

QUI VICENZA – Di Carlo dovrebbe confermare il 4-3-1-2 per il Vicenza con Grandi in porta, pacchetto difensivo composto da Cappelletti e Barlocco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Padella e Bizzotto. A centrocampo Rigoni in cabina di regia con Zonta e Vandeputte mezze ali mentre davanti Giacomelli a supporto del tandem d’attacco Saraniti e Marotta. Squalificato Cinelli per la doppia ammonizione ricevuta contro la Virtus Verona.

QUI CESENA – Modesto dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Agliardi in porta, pacchetto arretrato formato da Ricci, Ciofi e Sabato. A centrocampo Franco e Valencia in cabina di regia con Franchini e Valeri sulle corsie esterne mentre in attacco il tridente sarà composto da Borrello e Russini esterni con Butic punta centrale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Vicenza – Cesena, valevole per il posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie C girone B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta su ELEVEN SPORTS e su RAI SPORT (CANALE 57).

Le probabili formazioni di Vicenza – Cesena

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Padella, Bizzotto, Barlocco; Zonta, Rigoni, Vandeputte; Giacomelli; Saraniti, Marotta. Allenatore: Di Carlo

CESENA (3-4-3): Agliardi; Ricci, Ciofi, Sabato; Franchini, Franco, Valencia, Valeri; Borrello, Butic, Russini. Allenatore: Modesto

STADIO: Romeo Menti