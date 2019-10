Pagelle Pordenone – Empoli 2-0: Pobega gol e prestazione da incorniciare

7.5 per lui in pagella. Ottime prove anche per Misuraca e Burrai tra i padroni di casa. Prova opaca degli ospiti con pochi giocatori sulla sufficienza

UDINE – Gara che si mette subito in favore per i padroni di casa, ingenua l’espulsione di Bandinelli dopo solo due minuti di gioco per fallo di reazione su Pobega. Ingenuo Dezi che ha un lieve contatto in area con Misuraca e regala a Burrai la trasformazione del dischetto. Nonostante l’inferiorità numerica l’Empoli trova il penalty per fallo di Di Gregorio su Mancosu. Va dal dischetto proprio l’ex Pescara calciandolo come peggio non potrebbe, gettando alle stelle il possibile pareggio. Chiude la partita nel primo tempo il Pordenone con una bellissima azione corale conclusa magistralmente da un ottimo Pobega, sempre più goleador di questo Pordenone. Nella ripresa una sola azione da corner da registrare con Camporese che di testa spedisce di un soffio a lato alla sinistra di Brignoli. Per gli ospiti prestazione opaca da parte di tutta la squadra, ma gravissima l’espulsione diretta presa da Bandinelli che ha costretto i suoi ha giocare in 10 uomini per tutta la gara.

PAGELLE DI PORDENONE – EMPOLI

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio 6.5; Almici 6.5, Camporese 6.5, Bassoli 6.5, De Agostini 6.5; Misuraca 7, Burrai 7, Pobega 7.5 (21′st Mazzocco 6); Gavazzi 6.5 (32′st Pasa 6); Ciurria 6.5, Monachello 6 (39′st Candellone 5.5). A disposizione: Jurczak, Stefani, Vogliacco, Semenzato, Zanon, Zammarini. Allenatore: Tesser.