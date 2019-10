Posticipo tra Vicenza e Cesena per il girone B, per la Primavera 1 c’è Empoli – Napoli. Il 7 ottobre 2019 si gioca anche l’African Nations Cup e in Portogallo

Lunedì 7 ottobre riparte una nuova settimana di calcio con i campionati minori in primo piano visto che la A e B hanno completato ieri. Partiamo dalla Serie C con Vicenza – Cesena, gara che si potrà seguire live anche con la nostra webcronaca mentre nel campionato Primavera1 c’è Empoli – Napoli. Il quadro si completa con le gare di qualificazione all’African Nations Cup e con la Coppa di Lega portoghese con Penafiel e Braga in campo. Prima di consultare i risultati aggiornati in tempo reale di oggi, sguardo alle gare già disputate.

Partiamo dalla Superliga argentina con il successo esterno per 1-0 del Boca Juniors in casa del Defensa y Justicia. Rete che decide il match al 19′ con Almendra, nei minuti di recupero espulso Buffarini per doppia ammonizione. In Bolivia stesso punteggio a favore dei Destroyers sullo Sport Boys mentre nella Serie A brasiliana 3-1 del CSA sull’Avai. In Cile 1-0 del Coquimbo sull’A. Italiano mentre in Colombia vincono Deportivo Cali (3-2 sull’America De Cali) e Santa Fe (3-0 in casa de La Equidad) mentre finisce 2-2 tra Bucaramanga e Ind. Medellin. In Messico 2-1 per Atletico San Luis e Queretaro rispettivamente fuori casa con il Juarez e in casa con il Monterrey. Senza reti la sfida tra Cesar Vallejo e Cajamarca in Perù mentre in Paraguay 1-0 del Sol De America sul River Plate. Infine in Venezuela 1-0 esterno dell’AC Lala FC sul Puerto Cabello e 1-1 tra Zamora e Lara.

