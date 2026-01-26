L.R. Vicenza-Cittadella 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta L.R. Vicenza-Cittadella di lunedì 26 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

VICENZA – Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 20.30, allo Stadio Romeo Menti, i L.R. Vicenza affronteranno il Cittadella per il ventitreesimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. I L.R. Vicenza, ancora imbattuti, dopo la vittoria di misura esterna 1-2 sul campo dell’Arzignano Valchiampo per effetto dei gol siglati da Capello, Toniolo e Caferri, si ritrova al primo posto in classifica con cinquantasei punti all’attivo, frutto di diciassette vittorie e cinque pareggi. 25 la differenza reti con trentasette gol realizzati e dodici subiti.

Invece il Cittadella, dopo il pirotecnico pareggio interno 3-3 con il Cittadella per effetto dei gol siglati da Bunino (doppietta), Amatucci, Corti, Ferrandino e Milesi, si ritrova al quarto posto in classifica a quota trentasei punti, a pari merito con l’Alcione Milano, frutto di dieci vittorie, sei pareggi ed altrettante sconfitte. 5 la differenza reti con venticinque gol fatti e venti subiti. L’incontro sarà diretto da Dario Madonia di Palermo, che sarà coadiuvato da Andrea Cecchi di Roma 1 e Giulia Tempestilli di Roma 2, il quarto ufficiale sarà Giorgio Bozzetto di Bergamo, operatore Fvs Thomas Storgato di Castelfranco Veneto.

Tabellino in tempo reale

L.R. VICENZA: Gagno R., Cuomo G., Leverbe M., Sandon T., Caferri L., Zonta L., Carraro M., Pellizzari G., Costa F., Capello A., Stuckler D.. A disposizione: Alessio F., Benassai F., Bianchi G., Cappelletti D., Cavion M., Golin M., Massolo S., Morra C., Rada A., Rauti N., Talarico R., Tribuzzi A., Vescovi M., Vitale M.



CITTADELLA: Maniero L., Salvi A. (dal 19' pt De Zen R.), Pavan N., Angeli M., D'Alessio F., Amatucci F., Casolari F., Rizza A., Anastasia E., Diaw D., Bunino C.. A disposizione: Barberis A., Cardinali M., Castelli D., Crialese C., De Zen R., Falcinelli D., Gaddini M., Gatti R., Ignatov E., Lotto N., Rabbi S., Redolfi A.



Reti: al 45'+4 pt Pellizzari G. (L.R. Vicenza) .

Le formazioni ufficiali di L.R. Vicenza-Cittadella

VICENZA: Gagno, Cuomo, Leverbe, Sandon, Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa, Capello, Stückler. A disposizione: Massolo, Bianchi, Cappelletti, Rauti, Cavion, Morra, Golin, Tribuzzi, Benassai, Alessio, Vescovi, Talarico, Rada, Vitale

CITTADELLA: Maniero, Salvi, Angeli, Anastasia, Amatucci, Diaw, Casolari, Pavan, D’Alessio, Rizza, Bunino. A disposizione: Cardinali, Lotto, Barberis, Crialese, Gaddini, Rabbi, De Zen, Gatti, Redolfi, Ihnatov, Falcianelli, Castelli

Le dichiarazioni

Fabio Gallo (allenatore L.R. Vicenza): “Che tipo di gara mi aspetto? Affronteremo un Cittadella che è una squadra sicuramente diversa rispetto all’andata, hanno avuto un momento molto buono con una serie positiva importante e quindi è una formazione in salute e con una propria identità. Lunedì sera sarà sicuramente una bellissima partita considerando quello che i nostri tifosi ci stanno dando e ci daranno sicuramente anche per questo importante derby. Bisogna chiudere le partite quando si ha la possibilità. Ogni partita deve essere importante, anche se i punti che abbiamo conquistato sono tanti. Manca ancora qualche giorno, vediamo cosa accadrà.

+Quanto a Talarico ha fatto una buona partita. Ma se la situazione non ci porta qualcosa di importante, io sono soddisfatto. L’equilibrio della squadra è più importante di un singolo giocatore. A cosa dovrà stare attento il Vicenza? Intanto guarderò la partita del Brescia, dobbiamo stare attenti però a tutti gli avversari. Nelle ultime tre gare abbiamo incontrato squadre molto in forma. Noi siamo maturi e consapevoli di dove dobbiamo arrivare: non ci specchiamo e non pensiamo in maniera speculativa ai punti che abbiamo di vantaggio. Il nostro obiettivo è portare a casa, sempre, il massimo risultato“.

Manuel Iori (allenatore Cittadella): “Non ci sono motivazioni da dare. Questa partita è troppo importante ed è più ‘facile’ preparare rispetto ad altre. Il Vicenza è la squadra migliore nel nascondere i suoi punti deboli. Stanno facendo un campionato al di sopra di ogni aspettativa. Il Menti è un fortino, non perdono in casa da tanto tempo, ma non c’è nulla di impossibile nel calcio. Dobbiamo fare una prestazione solida e importante, tendente alla perfezione. Consci che subiremo la pressione della gara, ma nel calcio niente è impossibile ripeto. Non recuperiamo Vita. Ha un’edema sotto il tallone, non è recuperabile. Non c’è Cecchetto, in compenso ritroviamo Castelli.

Ha sempre fornito buone prestazioni e fa un lavoro sporco essenziale per noi. Esattamente come Rabbi o gli altri. Mi rende felice di averlo recuperato e spero di averlo per le prossime partite. Abbiamo pensato contro la Pergolettese di averla vinta prima del tempo. Per come abbiamo subito il 3-2 è peggio di come è giunto il 3-3. Abbiamo perso tanti punti nei finali. Lo dobbiamo sapere e c’è da migliorare. Ci saranno 600 tifosi nostri al Menti è una sfida che chiunque vorrebbe giocare. Spero di regalare una gioia ai tifosi. Gerarchie in porta? Inizialmente Cardinali era il secondo di Zanellati, ora valuteremo di partita in partita chi scegliere“.

La presentazione del match

QUI VICENZA – Fabio Gallo dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Gagno a difesa della porta; Cuomo, Leverbe e Sandon a completare il pacchetto difensivo; Tribuzzi, Zonta, Carraro, Pellizzari e Talarico in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Rauti e Stückler.

QUI CITTADELLA – Manuel Iori dovrebbe rispondere con lo stesso modulo con Cardinali tra i pali; D’Alessio, Pavan ed Angeli a completare la retroguardia; De Zen, Vita, Casolari, Anastasia e Rizza a metà campo; Diaw e Bunino in avanti.

Le probabili formazioni di L.R. Vicenza-Cittadella

L.R. VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Zonta, Carraro, Pellizzari, Talarico; Rauti, Stückler. Allenatore: Fabio Gallo.

CITTADELLA (3-5-2): Cardinali; D’Alessio, Pavan, Angeli; De Zen, Vita, Casolari, Anastasia, Rizza; Diaw, Bunino. Allenatore: Manuel Iori.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 252), su Sky Go e Now Tv.