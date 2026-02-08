Vicenza-Dolomiti Bellunesi: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Vicenza-Dolomiti Bellunesi di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone A

VICENZA – Domenica 8 febbraio, alle ore 17:30, allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, andrà in scena Vicenza-Dolomiti Bellunesi, match valido per la venticinquesima giornata di Serie C 2025/2026, Girone A. Ha vinto 19 partite su 24: le altre 5? Le ha pareggiate. Tanto è vero che, nella casella delle sconfitte, compare un eloquente “zero”. Vanta di gran lunga il miglior attacco del torneo e pure la retroguardia è la meno battuta, mentre fra le mura amiche ha conquistato qualcosa come 36 punti sui 36 disponibili. No, il Lanerossi Vicenza non è soltanto la capolista del girone A di Serie C Sky Wifi. È l’autentica dominatrice.

Nella gara d’andata finì 2-1 per il Lane, grazie alla doppietta di Rauti a rimontare l’iniziale svantaggio. “All’andata è stata forse la squadra che più ci ha messo in difficoltà” – ricorda Gallo – “Hanno cambiato allenatore, Zanini e Bonatti hanno idee diverse di calcio. Mi aspetto una partita aperta, perché la filosofia del loro allenatore è quella di rispettare l’avversario, ma non temere a nessuno. Penso che troveremo una squadra che proverà a metterci in difficoltà. Dall’altra parte però c’è un Vicenza che sta bene, che ha mentalità, che ha forza, che ha voglia di continuare”. Il suo Vicenza, nonostante i 16 punti di vantaggio sulla seconda a quattordici giornate dalla fine, non può e non deve accontentarsi. Il tecnico lo ha ribadito anche qualche giorno fa: “L’idea di non perdere ti stimola e ti nutre. Il record? Non perdere mai la gente se lo ricorda”. Ma questo Vicenza può ancora crescere? A sentire il suo allenatore sì. “Ad ogni partita c’è qualcosa che non mi piace. Sin qui è innegabile che abbiamo performato in maniera straordinaria, ma secondo me questa squadra può fare ancora meglio. E deve fare meglio. Anche con la Pro Patria, abbiamo concesso alcune cose che non dovevamo concedere. Ricordiamo che dobbiamo fare ancora l’ultimo pezzo di strada, che è sempre il più difficile”.

Missione impossibile? Non secondo mister Andrea Bonatti e il resto della truppa: “Se osserviamo le cifre, l’impegno è proibitivo. Il Vicenza è una squadra che sta battendo una serie di record e merita di vincere questo campionato. Affronteremo un autentico rullo compressore e che, per di più, vanta una straordinaria solidità difensiva, rappresentata non solo dai 5 gol incassati in 12 partite casalinghe, ma dal ridotto numero di tiri in porta che concede agli avversari. Al “Menti”, la capolista è un “cannibale”, orientato a non lasciare nemmeno le briciole agli altri. Questo lo sappiamo, lo abbiamo ben compreso e analizzato. Ma, con profonda umiltà, proveremo a fare del nostro meglio, all’interno di un piano gara che ha caratteristiche ben definite”. “Nulla da perdere” sono tre parole che suonano stonate per il tecnico originario di Brescia: “Al contrario, abbiamo tanto da perdere. Le brutte figure rimediate con Lecco e Alcione Milano bruciano ancora e, per questo, la sfida è stata preparata con delicatezza”. Nella tana dei biancorossi mancherà Salvatore Burrai, costretto a scontare un turno di squalifica: “In settimana, abbiamo ripreso il filo dei contenuti relativi al nostro processo organizzativo. Ora la competizione per contendersi la maglia da titolare è più alta e questo ritengo possa essere un fattore positivo nel prosieguo del campionato”.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VICENZA-DOLOMITI BELLUNESI]

L.R. VICENZA:. A disposizione:



DOLOMITI BELLUNESI:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giorgio Di Cicco di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Ilario Montanelli di Lecco. Quarto uomo Davide Cerea di Bergamo e operatore FVS Thomas Storgato di Castelfranco Veneto.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL VICENZA – Il Vicenza di Gallo scende in campo con il 3-5-2: tra i pali c’è Gagno; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Cappelletti, Leverbe e Sandon, chiamati a garantire solidità e attenzione. A centrocampo agiscono Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari e Talarico, incaricati di dare equilibrio, ritmo e spinta sulle corsie. In avanti il tandem Capello–Stückler ha il compito di guidare la manovra offensiva e finalizzare le occasioni.

COME ARRIVA IL DOLOMITI BELLUNESI – Le Dolomiti di Bonatti scendono in campo con il 3-5-2: tra i pali c’è Consiglio; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Tavanti, Pittino e Gobetti, chiamati a garantire solidità e copertura. A centrocampo agiscono Saccani, Agosti, Brugnolo, Cossalter e Mignanelli, incaricati di dare equilibrio, ritmo e supporto sulle corsie. In avanti il tandem Clemenza–Marconi ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni offensive.

Le probabili formazioni

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cappelletti, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Talarico; Capello, Stückler. Allenatore: Gallo.

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Tavanti, Pittino, Gobetti; Saccani, Agosti, Brugnolo, Cossalter, Mignanelli; Clemenza, Marconi. Allenatore: Bonatti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Vicenza-Dolomiti Bellunesi, valida per la ventiquesima giornata di Serie C, girone A, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 253 e in streaming su NOW TV.