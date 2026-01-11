Diretta Vigasio-Treviso di Domenica 11 gennaio 2026: nel primo tempo a segno con Beltrame e Gucher chiudono i conti nella ripresa con Scotto

VIGASIO – Il Treviso espugna il campo del Vigasio con un convincente 1-3, imponendo fin dal primo tempo la propria superiorità tecnica e tattica. La squadra di Gorini indirizza la gara già nei minuti finali della prima frazione, grazie alle reti di Beltrame e Gucher, capaci di capitalizzare al meglio le occasioni create. Il Vigasio prova a riaprire la partita nella ripresa con il gol di Bayou, ma la reazione trevigiana è immediata e porta al sigillo di Scotto, che chiude definitivamente i conti.

Tabellino

VIGASIO (3-4-1-2) Bochicchio; Tosi, Gerevini, Maset; Sanseverino (dal 32’ st Montrone), Casarotti, Mozzo (dal 32’ st Hoxha), Garavini (dal 13’ st Rao); Moras; Bayou, Pasha (dal 27’ st Cupani). Allenatore: Florindo.

TREVISO (4-3-2-1) Vadjunec; Brigati, Munaretto, Salvi, Gragnelli (dal 35’ st Guerriero); Serena, Gucher (dal 41’ st Gianola), Perin (dal 41’ st Chiabotto); Artioli (dal 30’ st Svidercoschi), Beltrame (dal 30’ st Brevi); Scotto. Allenatore: Gorini.

Reti: al 13′ st Bayou B. (Vigasio) , al 43′ pt Beltrame P. (Treviso) , al 45’+2 pt Gucher R. (Treviso) , al 10′ st Scotto L. (Treviso) .

Ammonizioni: Salvi (Treviso), Brigati (Treviso), Perin (Treviso), Brevi (Treviso), Bayou (Vigasio), Rao (Vigasio)

Recupero: 2’ pt, 5’ st

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà Marco Schmid della sezione di Rovereto. Sarà coadiuvato da Domenico Paolo Moschella proveniente da Reggio Calabria e Riccardo Bergamaschi appartenente alla sezione di Bergamo, in qualità di guardalinee. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 11 gennaio 2026, lo Stadio Umberto Capone ospiterà la partita Vigasio-Treviso, sfida valida per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby veneto tra Vigasio e Treviso, la formazione ospite parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica dalle due squadre: il Vigasio, infatti, è al nono posto grazie a 5 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, segno di un buon cammino. Il Treviso, invece, si ritrova in vetta alla classifica, dopo 15 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte, mostrando un ruolino di marcia quasi perfetto. Alla luce di risultati, il Treviso parte nettamente favorito grazie al suo straordinario cammino, mentre il Vigasio dovrà lottare per provare ottenere punti preziosi.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Vigasio ha un record di 28 gol segnati e 21 subiti, con una differenza reti di 7. Allo stesso tempo, il Treviso, con 32 gol segnati e 8 subiti, ha una differenza in gol di 24. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. La differenza reti mette in luce un divario difensivo tra le squadre, rafforzando il pronostico a favore della formazione ospite.

La maggior parte dei bookmakers danno gli ospiti come favoriti. Ciò è dimostrato dal 4.40 per la vittoria del Vigasio, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 2.05, il che significa che è estremamente possibile che la partita possa finire in pareggio. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Treviso è di 2.30, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno buone possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL VIGASIO – Il tecnico Florindo dovrebbe affidarsi al il 3-5-2. In porta andrà Bochicchio, con Tosi, Gerevini, Maset in difesa. Folto centrocampo a cinque dove prenderanno posto Sanseverino, Casarotti, Mozzo, Ferchichi, Garavini, mentre la coppia offensiva sarà formata da Moras e Bayou. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA IL TREVISO – Il tecnico Gorini dovrebbe schierare la propria squadra con il 4-3-2-1: tra i pali c’è Vadjunec; la difesa è composta da Brigati, Munaretto, Salvi e Fragnelli. A centrocampo agiscono Perin, Gucher e Serena, incaricati di dare equilibrio e ritmo. Sulla trequarti trovano spazio Artioli e Beltrame, a supporto dell’unica punta Scotto. Tale schema di gioco è pensato per favorire il palleggio e le combinazioni centrali, così da sfruttare la vicinanza dei due trequartista alla punta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Vigasio e Treviso in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.