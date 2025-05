Virtus Entella-Avellino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Virtus Entella-Avellino di sabato 10 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

CHIAVARI – Sabato 10 maggio allo stadio Comunale di Chiavari andrà in scena Virtus Entella-Avellino, gara valida per il secondo atto della Supercoppa di Serie C 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 19. L’ultimo atto è atteso il 17 maggio all’Euganeo con la sfida tra Padova e Virtus Entella. Sarà quello di questo sabato l’esordio nella competizione delle neo-promosse per la squadra di Fabio Gallo che andrà a sfidare davanti al proprio pubblico gli irpini, sconfitti in casa di misura (0-1) contro i biancoscudati.

I ragazzi di Raffaele Biancolino sono invece all’ultima gara: serve una vittoria con più gol di scarto possibile per sperare in una sconfitta poi casalinga del Padova nel match decisivo. I chiavaresi, che si sono aggiudicati il Girone B chiudendo davanti alla Ternana con ben 83 punti e non perdono ormai da settembre (0-1 con il Pescara), hanno vinto ben dieci delle ultime quindici gare casalighe (cinque pari) e puntano ad un altro successo per rendere la gara di Padova un vero e proprio spareggio per alzare la Supercoppa di Serie C. Entella e Avellino non si incontrano da un match di Serie B dello scorso 14 aprile 2018 terminato in parità in Liguria (1-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Filippo Pignatelli di Viareggio e Gianmarco Macripò di Siena. Quarto Ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIRTUS ENTELLA-AVELLINO]

Le parole di Fabio Gallo

“Abbiamo fatto una buona settimana in funzione di una partita ufficiale che mette in palio un trofeo. È un po’ che non abbiamo questa tensione e questa adrenalina visto che fortunatamente abbiamo chiuso il campionato con parecchio anticipo e quindi siamo andati un po’ alla ricerca di motivazioni per poter tornare a spingere come siamo abituati. È più difficile ma daremo il massimo. Abbiamo lavorato più che altro sull’aspetto fisico con la serenità che questa vittoria del campionato ci ha dato. È giusto che i ragazzi abbiano goduto ogni giorno di questa gioia che abbiamo tutti dentro”.

I convocati dell’Avellino

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;

Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 79 Manzi;

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Rocca, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda;

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 32 Lescano, 35 Zuberek, 57 Campanile, 91 Panico.

Le probabili formazioni di Virtus Entella-Avellino

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Di Mario, Di Noia, Franzoni, Karic, Bariti; Guiu, Casarotto. Allenatore: Fabio Gallo

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Enrici, Rigione, Cagnano; Rocca, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Lescano. Allenatore: Raffaele Biancolino

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 255. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.