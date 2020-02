Diretta di Virtus Entella – Crotone del 28 febbraio 2020: una rete per tempo in una gara di sofferenza soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si fanno più sterili le offensive della squadra di Boscaglia che termina anche in 10 per l’espulsione di Mazzitelli. Gol inutile allo scadere di Pellizzer

La cronaca minuto per minuto

VIRTUS ENTELLA-CROTONE IN DIRETTA Questa sera alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

CHIAVARI – Questa sera, venerdì 28 febbraio, alle ore 21 andrà in scena Virtus Entella – Crotone, anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla pesante sconfitta interna contro la capolista Benevento ed in classifica occupano la decima posizione con 35 punti. Dall’altra parte ci sono i calabresi che vengono dalla vittoria interna contro il Pescara ed in classifica occupano il quarto posto con 40 punti. Il match si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus con cui sta facendo i conti gran parte del nostro Paese.

QUI VIRTUS ENTELLA – La compagine francese dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Contini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Coppolaro e Sala sulle fasce mentre al centro Chiosa e Pellizzer. A centrocampo Paolucci in cabina di regia con Nizzetto e Crimi mezze ali mentre davanti Schenetti a supporto del tandem offensivo composto da Morra ed Mancosu.

QUI CROTONE – Idee piuttosto chiare per Stroppa che dovrebbe confermare il 3-5-2 con Cordaz in porta, reparto arretrato formato da Golemic, Marrone e Cuomo. A centrocampo Barberis in regia con Benali e Messias mezze ali mentre sulle fasce agiranno Gerbo e Molina. La coppia d’attacco sarà composta da Simy ed Armenteros.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Virtus Entella – Crotone, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di serie B 2019-2020, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su Rai Sport canale 57 del digitale terrestre.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Crotone

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Nizzetto, Paolucci, Crimi; Schenetti; Morra, Mancosu. Allenatore: Boscaglia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Messias, Molina; Simy, Armenteros. Allenatore: Stroppa

STADIO: Comunale di Chiavari