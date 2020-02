Serie B, Virtus Entella – Pescara: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Virtus Entella – Pescara incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 15

CHIAVARI – Alle ore 15 Virtus Entella e Pescara si incontrano per le 23ma giornata del campionato di Serie B. Seguiremo il match con la nostra cronaca diretta a partire dell’ingresso delle due squadre in campo. Dalle 14 circa spazio alle formazioni ufficiali che si daranno battaglia sotto la direzione di Simone Sozza di Soregno coadiuvato dagli assistenti Robilotta di Sala Consilina e Annaloro di Collegno. Quarto uomo Illuzzi di Molfetta. Alla vigilia così Boscaglia ha parlato della squadra abruzzese: “É una squadra in fiducia il Pescara, che gioca un calcio propositivo. É una buona squadra con ottimi elementi ma noi dobbiamo fare punti e vincere. Ci aspetta una partita complicata, dobbiamo andare in campo con la consapevolezza di far punti”. Dall’altra parte Legrottaglie ha parlato degli avversari: “Gara complicata, troviamo un ambiente diverso, un campo particolare. L’Entella non perde in casa dal 24 settembre. Qualche settimana fa in primavera, ho chiesto cosa senti in settimana, capita di percepire sensazioni positivi, dicevi che avresti vinto 3-0 e poi perdi 3-0. Dipende tutto da quello che accadrà domani quando si inizia, li capiamo le sensazioni. Con il Cosenza nessuno si immaginava quella mezz’ora di sofferenza. Pero’ da li ci siamo ripresi, lo stesso accadrà domani”.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Virtus Entella – Pescara, le formazioni ufficiali

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala, Settembrini, Paolucci, Mazzitelli, Dezi, Rodriguez, De Luca. Allenatore: Boscaglia [formazioni ufficiali dalle 14]

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Drudi, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Crecco, Bruno, Memushaj, Zappa, Galano, Maniero. Allenatore: Legrottaglie [formazioni ufficiali dalle 14]