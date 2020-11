Virtus Entella – SPAL: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Virtus Entella – SPAL del 30 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B

CHIAVARI – Lunedì sera, 30 Novembre, alle ore 21.00, andrà in scena Virtus Entella – SPAL, incontro valevole per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie B 2020/2021.

La cronaca e tabellino in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VIRTUS ENTELLA:. A disposizione:. Allenatore: Vincenzo Vivarini.



SPAL:. A disposizione:. Allenatore: Pasquale Marino.



Reti: al ' pt . Vincenzo Vivarini.Pasquale Marino.al ' pt .

La presentazione del match

Andamento opposto tra le due squadre. I padroni di casa della Virtus Entella sono ancora a secco di vittorie in campionato. Hanno totalizzato 5 pareggi e 3 sconfitte e si presentano al match contro la Spal dopo due pesenti sconfitte interne contro Lecce e Venezia e il pareggio interno contro l’Ascoli. Gli uomini di Marino invece, dopo la sconfitta con l’Empoli, hanno totalizzato tra coppa e campionato ben 6 vittorie consecutive. Una striscia davvero positiva che la Spal vorrà prolungare. Una vittoria per loro significherebbe agguantare Lecce ed Empoli al primo posto. La Virtus Entella invece lotterà per non sprofondare.

QUI VIRTUS ENTELLA – Dopo il cambio d’allenatore la Virtus Entella cambia volto. Vivarini dovrebbe optare per un 3-5-2. Vediamo Crimi, Toscano e Koutsopias a centrocampo, mentre in attacco la coppia formata da Petkovic e De Luca.

QUI SPAL – Marino risponde con il 3-4-1-2. Qui vediamo Esposito e Valoti davanti la difesa, Castro sulla trequarti e in attacco il giovane tandem formato da Brignola ed Esposito.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Spal

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Borra; Poli, Pellizzer, Chiosa; De Col, Crimi, Toscano, Koutsopias, Currarino; Petkovic, De Luca. Allenatore: Vivarini SPAL (3-4-1-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Salamon; Dickmann, Esposito, Valoti, D’Alessandro; Castro; Esposito, Brignola. Allenatore: Marino

STADIO: Stadio Comunale di Chiavari

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Virtus Entella – Spal, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.