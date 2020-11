West Ham – Aston Villa: diretta live, risultato in tempo reale

La partita West Ham – Aston Villa del 30 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Premier League

LONDRA – Lunedì 30 novembre 2020 andrà in scena West Ham – Aston Villa, match valido per la decima giornata di Premier League. Calcio di inizio previsto per le ore 21:00. 1-1 è stato lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre datato 26 luglio 2020. L’incontro si svolgerà nello stadio Olympic Stadium e sarà diretto dall’arbitro Bankes. L’Aston Villa gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.25 . Negli ultimi cinque incontri il West Ham ha conseguito 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 7 e subendone 6. L’Aston Villa invece ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 9. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti dell’incontro. Ricordiamo che nella classifica di Premier League é in testa il Liverpool con 21 punti, a seguire Tottenham con 20 e Chelsea con 18.

Le probabili formazioni

Il West Ham potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Fabianski i porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Balbuena-Ogbonna e da Coufal e Masuaku ai lati. In mezzo al campo Soucek e Rice. Sulla trequarti Lanzini, Noble e Fornals, di supporto all’unica punta Haller. Probabile modulo 4-3-3 per l’Aston Villa con Martinez tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Konsa-Mings eda Cash e Targett ai lati. A centrocampo McGinn, Luiz e Barkley. Tridente offensivo composto da Trezeguet, Watkins e Grealish.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Balbuena, Ogbonna, Masuaku; Soucek, Rice; Lanzini, Noble, Fornals; Haller. Allenatore: Moyes.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Barkley; Trezeguet, Watkins, Grealish. Allenatore: Smith.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro West Ham – Aston Villa, valevole per la decima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport Uno . Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.