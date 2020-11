Real Betis – Eibar 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Real Betis – Eibar del 30 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la LaLiga

SIVIGLIA – Questa sera, lunedì 30 novembre 2020, alle ore 21:00 scendono in campo Real Betis – Eibar per l’undicesima giornata de LaLiga. 1-1 è il punteggio dell’ultima sfida tra queste due squadre che risale al 2 febbraio 2020. Palcoscenico di questo incontro sarà lo Estadio Benito Villamarín mentre la direzione sarà affidata all’arbitro Munuera. Il Betis gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.80. Il Betis, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 1 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte; ha segnato 5 e ha subito 15 . Il bilancio della Eibar é invece di 1 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 2 reti fatte e 3 subite. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 21:00 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. La Real Sociedad guida la classifica di LaLiga con 23 punti, l’Atletico Madrid é in seconda posizione con 23 mentre al terzo posto troviamo Villarreal con 19.

BETIS: Bartra M., Emerson, Fekir N., Guardado A., Joaquin, Moreno A., Robles J. (P), Rodriguez G., Sanabria A., Sidnei, Tello C.. A disposizione: Akouokou P., Carvalho W., Iglesias B., Lainez D., Marin C. (P), Martin D. (P), Miranda J., Montoya M., Loren, Ruibal Garcia A., Ruiz V., Rodri, Bravo C., Camarasa V., Canales S., Mandi A. Allenatore: Pellegrini M..



EIBAR: Arbilla A., Bigas P., Burgos E., Correa R., Diop P., Dmitrovic M. (P), Exposito, Gil B., Inui T., Muto Y., Pozo A.. A disposizione: Alvarez S., Martinez J., Enrich S., Recio, Kadzior D., Leon P., Miota U., Olabe R., Rodrigues K., Yoel (P), Rafa, Cubero S., Kike, Valdes Diaz J. A. Allenatore: Mendilibar J..





Le probabili formazioni

Il Betis potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Bravo in porta e difesa composta al centro da Bartra e Sidnei e da Emerson e Moreno ai lati. A centrocampo Rodriguez, Fekir e Guardado. Tridente offensivo composto da Lainez, Loren e Tello. Probabile modulo 4-4-2 per l’Eibar con Dmitrovic tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Oliveira-Bigas e da Correa e Arbilla ai lati. In mezzo al campo Diop e Exposito; sulle fasce Leon e Gil. Davanti Enrich e Muto.

Real Betis (4-3-3): Bravo; Emerson, Bartra, Sidnei, Moreno; Rodriguez, Fekir, Guardado; Lainez, Loren, Tello: Allenatore: Pellegrini

Eibar (4-4-2): Dmitrovic; Correa, Oliveira, Bigas, Arbilla; Leon, Diop, Exposito, Gil, Enrich, Muto: Allenatore: Mendilibar

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Betis – Eibar, valida per l’undicesima giornata de LaLiga , sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia . Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet. La partita sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.