Como – Piacenza: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Como – Piacenza del 30 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C

COMO – Lunedì 30 novembre 2020, alle ore 21:00 riflettori puntati su Como – Piacenza, incontro valevole per la tredicesima giornata del Girone A del campionato Serie C. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta la Piacenza si è imposta per 2-1 . Il Como gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a -1.75. Negli ultimi cinque incontri il Como ha conseguito 3 vittorie, 1 pareggi e 1 sconfitte realizzando 8 e subendone 6. Il Piacenza invece ha ottenuto 1 vittorie, 1 pareggi e 3 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 12 . Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Como – Piacenza e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Ricordiamo che in Serie C prima é il Renate con 28 punti, seguit da Pro Vercelli con 26 e Carrarese con 22 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni

Il Como potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 con Facchin e difesa composta da Toninelli, Bertoncini e Solini. In mezzo al campo la coppia Bellemo e H’maidat; ai lati Magrini e Iovine. Sulla trequarti Terrani e Gatto, di supporto all’unica punta Ferrari. Probabile modulo 4-3-3 per il Piacenza con Vettorel tra i pali e retroguardia formata al centro da Saputo e Battistini e sulle fasce a Simonetti e Visconti. A centrocampo Corbari, Palma e Galazzi. Tridente offensivo compostoda Gonzi, Corradi e Villanova.

COMO (3-4-2-1): Facchin; Toninelli, Bertoncini, Solini; Magrini, Bellemo, H’maidat, Iovine; Terrani, Gatto; Ferrari. Allenatore: Banchini.

PIACENZA (4-3-3): Vettorel, Simonetti, Saputo, Battistini, Visconti; Corbari, Palma, Galazzi; Gonzi, Corradi, Villanova. Allenatore: Manzo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Como – Piacenza, valevole per la giornata 13 del campionato Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sport, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Per il match è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro su Rai Sport +HD.