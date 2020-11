Genoa – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Genoa – Parma del 30 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A

GENOVA – Lunedì 30 novembre alle ore 20.45 si giocherà Genoa – Parma, incontro valevole per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è il Grifone che, in settimana, ha staccato il pass per gli ottavi di Coppa Italia battendo la Sampdoria mentre in campionato viene dalla sconfitta esterna di Udine. La squadra di Maran occupa il penultimo posto in classifica, insieme al Torino, con 5 punti. Dall’altra parte troviamo i Ducali che, in settimana, hanno battuto il Cosenza accedendo agli ottavi di Coppa Italia mentre in campionato sono reduci dalla brutta sconfitta esterna contro la Roma. La squadra di Liverani occupa la quartultima posizione in classifica con 6 punti.

La cronaca minuto per minuto

Lunedì 30 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Marchetti in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Zapata e Masiello. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Rovella e Lerager mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Pellegrini. In attacco tandem offensivo composto da Pandev e Scamacca.

QUI PARMA – Liverani dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Sepe tra i pali, pacchetto difensivo composto da Iacoponi e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Osorio e Bruno Alves. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Grassi e Cyprien mezze ali mentre davanti Kucka alle spalle del tandem offensivo composto da Inglese e Gervinho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Parma, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205 del satellite). La sfida che vedrà protagoniste Genoa e Parma verrà trasmessa anche in streaming. Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go. Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Genoa – Parma

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca. Allenatore: Maran

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Cyprien; Kucka; Inglese, Gervinho. Allenatore: Liverani

STADIO: Luigi Ferraris