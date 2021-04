Virtus Entella – Vicenza: dove vedere diretta live e risultato

La partita Virtus Entella – Vicenza di domenica 1 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata di Serie B

CHIAVARI – Sabato pomeriggio, 1 maggio 2021, alle ore 14:00, scenderanno in campo Virtus Entella e Vicenza nell’ incontro valevole per la 35° giornata di Serie B. Da una parte troviamo i padroni di casa che hanno più di un piede e mezzo in Serie C. I liguri, infatti, hanno totalizzato solamente 23 punti e nelle ultime cinque gare hanno raccolto due pareggi contro Pescara e Monza, mentre l’ultima vittoria risale addirittura al 22 gennaio scorso. Al momento la terzultima posizione dista 8 punti. Dall’altro lato troviamo il Vicenza che staziona in quattordicesima posizione con 41 punti. I biancorossi vengono da tre sconfitte consecutive contro Lecce, Reggina e Ascoli. Per i veneti la situazione è abbastanza tranquilla visti i nove punti di vantaggio dal Cosenza quartultimo.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Virtus Entella – Vicenza, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Vicenza

Volpe, alla seconda sulla panchina dell’Entella, potrebbe confermare il 4-4-2 visto contro il Pescara. In porta andrà Borra, mentre in difesa ci saranno Cleur, Pellizzer, Chiosa e Pavic. Il centrocampo sarà formato da Settembrini, Dragomir, Brescianini e De Luca. I due riferimenti offensivi saranno Schenetti e Morosini. Solito 4-3-1-2, invece, per Di Carlo: Grandi in porta, in difesa Cappelletti, Pasini, Padella e Beruatto. I tre del centrocampo saranno Zonta, Rigoni e Cinella. Giacomelli agirà alle spalle di Gori e Jallow.

VIRTUS ENTELLA (4-4-2): Borra; Cleur, Pellizzer, Chiosa, Pavic; Settembrini, Dragomir, Brescianini, De Luca; Schenetti, Morosini. Allenatore: Volpe.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi: Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinella; Giacomelli; Gori, Jallow. Allenatore: Di Carlo.