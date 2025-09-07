Virtus Francavilla-Barletta: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Virtus Francavilla-Barletta di Domenica 7 settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

FRANCAVILLA FONTANA – Domenica 7 settembre 2025, alle ore 17.00, allo Stadio Giovanni Paolo II, andrà in scena Virtus Francavilla-Barletta, match valido per la terza giornata del Girone H del campionato di Serie D. La Virtus Francavilla, reduce da una stagione precedente altalenante, punta a consolidare la propria posizione in classifica sfruttando il fattore campo, mentre il Barletta, dopo una deludente Coppa Italia, ha rinforzato la rosa e mira alla promozione. Entrambe le squadre cercano un inizio convincente: una vittoria inaugurale potrebbe dare slancio e fiducia per affrontare le sfide successive, rendendo l’incontro un banco di prova significativo per ambizioni e motivazioni.

Tabellino in tempo reale

L’arbitro

Il fischietto tedesco Marco Aurisano della Sezione di Campobasso dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Massimiliano Napolitano proveniente da Caserta, mentre il secondo assistente sarà Michele Criscuolo appartenente alla Sezione di Torre Annunziata.

Le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (4-4-2): Matei; Ferrante, Rizzo, Paladini, Pinna; Bolognese, Pitarresi, Battista, Baglivo; Longo, Tedesco. Allenatore: Antonio Calabro.

BARLETTA (3-4-1-2): Staropoli; De Gol, Montrone, Lobosco; Giambuzzi, Bernaola, Bayo, Lavopa; Strambelli; Lattanzio, Lopez. Allenatore: Pasquale De Santis.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Virtus Francavilla e Barletta su Telesveva, canale 18 del digitale terrestre visibile in Puglia e Basilicata, oppure potete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.