La partita Virtus Verona – Sudtirol del 9 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il recupero della ventesima giornata di Serie C

VERONA – Mercoledì 9 febbraio, alle ore 14.30, allo Stadio “Gavagnin Nocini”, andrà in scena Virtus Verona – Sudtirol, recupero della ventesima giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Pro Vercelli e sono tredicesimi in classifica, a pari merito con pergolettese e Fiorenzuola, con 26 punti e con un cammino di cinque partite vinte, undici pareggiate e sette perse; ventuno reti segnate e ventitré incassate. Il bilancio della Virtus Verona nelle ultime cinque partite giocate é di tre pareggi e due sconfitte con un gol fatto e cinque subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo di misura sul campo del Renate, ottenuto grazie a una rete messa a segno da De Marchi al 91′ e sono primi, a sette lunghezze dal Padova ma con una partita in meno, con 59 punti, frutto di diciotto vittorie e cinque pareggi, con trentadue gol fatti e cinque subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto altrettante vittorie siglando sette reti senza subirne. A 7 lunghezze e una gara giocata in più (24) si trova il Padova e, al terzo posto, a quota 46 il Renate e la Feralpisalò con 24 gare giocate a testa.All’andata, al “Druso” fini 1-0 per i biancorossi. A dirigere il match sarà Alessandro Di Graci di Como, coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali di Bologna e Marco Lencioni di Lucca; quarto uomo Stefano Nicolini di Brescia.

Cronaca del match

PRIMO TEMPO

Sudtirol in vantaggio dopo 7 minuti: traversone dalla destra di Beccaro verso il secondo palo dove Mallamo controlla la sfera e conclude sul primo palo. Al 25′ ospiti vicini al raddoppio: angolo di Casiraghi dalla destra e bel colpo di testa di Odogwu ma palla di un soffio a lato alla destra del portiere. Allo scadere di primo tempo conclusione molto bella di Beccaro dal limite e sfera che sorvola di un soffio la traversa. Dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo con il vantaggio del Sudtirol sulla Virtus Verona per 1-0.

SECONDO TEMPO

All’8 prova dal vertice destro con il mancino di Malomo con palla che supera di poco l’incrocio dei pali e termina sul fondo. Su cross basso dal Sudtirol, palla colpita con il mancino in area da Rover e sfera che lambisce il palo sinistro al minuto 15 della ripresa. Primi cambi al 9′ con Zigoni, Zarpellon e Manfrin per Arma, Amadio e Munaretti mentre tra gli ospiti al 13′ Broh e De Marchi per Beccaro e Odogwu. Al 19′ pareggio della Virtus Verona: pennellata dalla sinistra di Halfredsson per la testa del neo entrato Zigoni che si libera della marcatura e colpisce di testa sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Al 26′ lascia il campo Casiraghi per Galuppini. Dentro Metlika per Danieli alla mezz’ora di gioco. Al 35′ tentativo dal limite di Rover, rasoterra sporcato da un difensore e palla che esce di un soffio a lato. Passano 5 minuti e ci prova Tait da buona posizione ma alta la mira. Su punizione di Metlika dalla destra, in area ci arriva ancora Zigoni di testa da una posizione simile a quella che ha fruttato il gol del pari ma sfera di poco sopra la traversa. In campo Vesentini per Marchi al 43′. Dopo 4 minuti di recupero si chiude il match tra Virtus Verona e Sudtirol 1-1.

Tabellino

VIRTUS VERONA: Giacomel A., Amadio M., Arma R., Cella S., Daffara M., Danieli N., Hallfredsson E., Lonardi L., Marchi M., Munaretti L., Pellacani F.. A disposizione: Sibi S., Faedo C., Manfrin G., Mazzolo F., Metlika A., Priore E., Silvestri M., Tronchin S., Vesentini F., Zarpellon L., Zigoni G., Zugaro D.

SÜDTIROL: Poluzzi G., Beccaro M., Casiraghi D., Curto M., Davi S., Gatto E., Malomo A., Odogwu R., Rover M., Tait F., Zaro G.. A disposizione: Meli G., Broh J. T., De Col F., De Marchi M., Eklu S. M., Fabbri A., Fink H., Galuppini F., H’Maidat I., Voltan D.

Reti: al 19′ st Zigoni G. (Virtus Verona) al 7′ pt Malomo A. (Südtirol).

Ammonizioni: al 19′ pt Odogwu R. (Südtirol), al 5′ st Curto M. (Südtirol), al 7′ st Daffara M. (Virtus Verona), al 47′ st Gatto E. (Südtirol).

Recupero: 2′ pt, 4′ st

Formazioni ufficiali

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel, Amadio, Daffara, Cella, Munaretti, Danieli, Halfredsson, Lonardi, Lonardi, Arma, Pellecani. Allenatore: Fresco.

SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Zaro, Curto, Malomo; Tait, Gatto, Beccaro; Casiraghi, Rover; Odogwu. Allenatore: Javorcic

Convocati Sudtirol

Portieri: Poluzzi, Meli

Difensori: Fabbri, Curto, Malomo, Zaro, Davì, De Col

Centrocampisti: Gatto, Fink, Broh, Casiraghi, Shaka Mawuli, Tait, H’Maidat, Beccaro

Attaccanti: Voltan, Odogwu, Galuppini, Rover, De Marchi

Le dichiarazioni di Javorcic alla vigilia

“Ê un periodo particolarmente impegnativo ma noi abbiamo l’obiettivo e il dovere di saperci stare squadra, consapevoli della difficoltà e dell’imprevedibilità. La Virtus Verona é una squadra molto ben organizzata, con una chiara visione di gioco. Viene da un periodo non tanto fortunato ma ha sempre fatto prestazioni importanti. E’ una squadra di livello, con giovani importanti: ci aspetta una sfida di livello. Sarà doveroso effettuare dei cambi rispetto sabato e sarà cosi fino alla fine”.

La presentazione del match

QUI VIRTUS VERONA – La Virtus Verona dovrebbe scendere in campo con Giacomel in porta e difesa composta dalla coppia centrale Cella-Pellacani e ai lati da Munaretti e Amadio. In mezzo al campo Metlika, Halfredsson e Lonardi; sulla trequarti Danti, di supporto alla coppia di attacco formata da Arma e Zarpellon.

QUI SUDTIROL – Assenti lo squalificato Curto e Moscati, che ha accusato uno stiramento al polpaccio. Javorcic potrebbe schierare il modulo 4-3-1-2 con Poluzzi in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Davì, Zaro, Vinetot e Malomo. A centrocampo Gatto, Broh e Tait, alle spalle del trequartista Casiraghi. In avanti Galuppini ed Odogwu.

Le probabili formazioni di Virtus Verona – Sudtirol

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel, Amadio, Pellacani, Cella, Munaretti, Metlika, Halfredsson, Lonardi, Danti, Arma, Zarpellon. Allenatore: Fresco.

SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Zaro, Vinetot, Malomo; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi, Galuppini; Odogwu. Allenatore: Javorcic

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.