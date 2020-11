Vis Pesaro – Carpi 3-2: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Vis Pesaro – Carpi del 22 Novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, gruppo B

PESARO – Oggi pomeriggio, 22 Novembre, alle ore 17.30 andrà in scena Vis Pesaro – Carpi, incontro valevole per la dodicesima giornata del gruppo B del campionato di Serie C 2020/2021.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: VIS PESARO-CARPI 3-2 SECONDO TEMPO 69' Attenzione! Rete di Manuel Di Paola bravo a realizzare! Adesso siamo sul risultato di 3 a 2 53' Rete di Michael D'Eramo. Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: 2 a 2 46' Parte il secondo tempo tra Vis Pesaro e Carpi. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori PRIMO TEMPO 45' Duplice fischio del direttore di gioco, le squadre vanno all'intervallo. Restate collegati per non perdervi il secondo tempo dell’incontro 44' Rete per Carpi, in gol Tommaso Biasci grazie a un calcio di rigore! 37' Attenzione! Rete di Tommaso Biasci bravo a realizzare! Adesso siamo sul risultato di 1 a 1 6' In gol Kevin Cannavò! , il punteggio diventa: 1 a 0 1' Parte con l’incontro tra Vis Pesaro e Carpi!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Vis Pesaro e Carpi VIS PESARO: Bastianello P. (P), Eleuteri A. (dal 8' st Brignani F.), Cannavo K., De Feo G., Di Paola M., D'Eramo M. (dal 1' st Ejjaki Y.), Gennari M., Lelj T., Lazzari F. (dal 10' st Marchi E.), Pezzi E., Stramaccioni D.. A disposizione: Bianchini A. (P), D'Eramo M., Eleuteri A., Farabegoli T., Faraghini S., Lazzari F., Nava V., Ngissah B., Pannitteri O.



CARPI: Bayeye B. J., Biasci T., Giovannin R. (dal 14' st Carletti C.), Fofana L., Bellini F. (dal 20' st Ghion A.), Gozzi S., Marcellusi N. (dal 14' st Lomolino M.), Maurizi S., Rossini A. (P), Varoli F., Venturi M.. A disposizione: Bellini F., Ceijas T., Ferretti A., Giovannin R., Mancini D., Marcellusi N., Motoc A., Offidani E., Pozzi A., Ridzal B., Salata A., Varga A.



Reti: al 6' pt Cannavo K. (Vis Pesaro), al 8' st D'Eramo M. (Vis Pesaro), al 24' st Di Paola M. (Vis Pesaro) al 37' pt Biasci T. (Carpi), al 44' pt Biasci T. (Carpi).



Ammonizioni: al 43' pt Pezzi E. (Vis Pesaro), al 13' st D'Eramo M. (Vis Pesaro) al 34' pt Venturi M. (Carpi), al 16' st Ghion A. (Carpi).







Bastianello P. (P), Eleuteri A. (dal 8' st Brignani F.), Cannavo K., De Feo G., Di Paola M., D'Eramo M. (dal 1' st Ejjaki Y.), Gennari M., Lelj T., Lazzari F. (dal 10' st Marchi E.), Pezzi E., Stramaccioni D.. A disposizione: Bianchini A. (P), D'Eramo M., Eleuteri A., Farabegoli T., Faraghini S., Lazzari F., Nava V., Ngissah B., Pannitteri O.Bayeye B. J., Biasci T., Giovannin R. (dal 14' st Carletti C.), Fofana L., Bellini F. (dal 20' st Ghion A.), Gozzi S., Marcellusi N. (dal 14' st Lomolino M.), Maurizi S., Rossini A. (P), Varoli F., Venturi M.. A disposizione: Bellini F., Ceijas T., Ferretti A., Giovannin R., Mancini D., Marcellusi N., Motoc A., Offidani E., Pozzi A., Ridzal B., Salata A., Varga A.al 6' pt Cannavo K. (Vis Pesaro), al 8' st D'Eramo M. (Vis Pesaro), al 24' st Di Paola M. (Vis Pesaro) al 37' pt Biasci T. (Carpi), al 44' pt Biasci T. (Carpi).al 43' pt Pezzi E. (Vis Pesaro), al 13' st D'Eramo M. (Vis Pesaro) al 34' pt Venturi M. (Carpi), al 16' st Ghion A. (Carpi).

La presentazione del match

Differente la situazione tra le due squadre che andremo ad analizzare. La Vis Pesaro occupa le parti basse della classifica. Si trova al 17esimo posto in classifica, in piena zona Playout e questo anche a causa degli ultimi risultati ottenuti. Per loro 3 sconfitte negli ultimi 3 match di campionato contro FeralpiSalò, Cesena e Sambenedettese. Non si può dire di certo che siano in un grande stato di forma. Gli ospiti del Carpi invece, dopo un buon avvio, da tre giornate non trovano la via della vittoria. Per loro 2 pareggi ed una sconfitta contro il Modena nelle ultime tre. Inoltre possono vantare una delle migliori difese del campionato. Duque da una squadra come il Carpi potremmo aspettarci una grande prestazioni nel prossimo match.

QUI VIS PESARO – I ragazzi di Di Donato vorranno tornare a far risultato. Da troppo tempo ormai non arriva unna vittoria, ma contro il Carpi potrebbe rivelarsi complicato. Da loro ci si aspetta un 4-4-2 con la coppia d’attacco D’Eramo, Bismark.

QUI CARPI – Pochesci risponderà con un 3-4-1-2, che ormai li contraddistingue dall’inizio del campionato. Punterà sul trio Maurizi, Biasci, Giovannini.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro – Carpi

VIS PESARO (4-4-2): Bastianello; Nava, Farabegoli, Gennari, Stramaccioni; Pannitteri, Lelj, Pezzi, De Feo; D’Eramo, Bismark. Allenatore: Di Donato

CARPI (3-4-1-2): Rossini, Gozzi, Venturi, Sabotic; Bayeye, Fofana, Ghion, Lomolino; Maurizi; Biasci, Giovannini. Allenatore: Pochesci.

STADIO: Stadio Tonino Benelli

Dove vederla in tv e streaming

L’incontro Vis Pesaro – Carpi, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C 2020/2021, verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Inoltre potrete seguire la diretta del match in tempo reale sul nostro sito.