Volley, Italia – Olanda: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 24 maggio alle 21 la prima uscita ufficiale stagionale della Nazionale Maschile su Rai Play per il DHL Test Match Tournament

CAVALESE (TN)- Tutto pronto in Val di Fiemme per la prima uscita ufficiale stagionale della Nazionale Maschile in programma domani alle ore 21 (diretta Rai Play) contro l’Olanda di Roberto Piazza nel DHL Test Match Tournament. Il torneo prenderà il via questa sera con la gara d’esordio tra Bulgaria e Olanda (ore 21).

Il gruppo allenato da Ferdinando De Giorgi avrà dunque la possibilità di testare il proprio stato di forma dopo le prime settimane di lavoro qui in Trentino dove, come di consueto, sta portando avanti il proprio programma di lavoro in vista di una stagione 2023 davvero intensa e che avrà nella trasferta canadese il primo impegno nella Volleyball Nations League.

Diciotto gli atleti a disposizione del CT azzurro, tra i quali cinque reduci dal successo iridato 2022 che faranno da chiocce ai nuovi volti che stanno vestendo per la prima volta la maglia della nazionale maggiore. In casa azzurra il clima è naturalmente sereno, ma in questi giorni si sta lavorando con grande intensità per farsi trovare pronti da subito data l’imminenza degli impegni internazionali.

Questo il pensiero del CT azzurro Ferdinando De Giorgi alla vigilia del doppio impegno: “In gruppo si respirano energie rinnovate e positive, anche grazie ai tanti giovani che sono qui al lavoro con noi in questo periodo e che stanno progressivamente prendendo confidenza con le nostre metodologie di allenamento. Stiamo lavorando bene e con una buona intensità, ma ovviamente siamo agli inizi di un percorso che sarà lungo e faticoso. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso e cioè essere competitivi in tutte le competizioni alle quali partecipiamo. Il nostro atteggiamento non cambia, abbiamo obiettivi chiari e per raggiungerli sappiamo che dobbiamo dare sempre il massimo allenandoci con continuità e intensità”.

Italia

Palleggiatori: 3. Marco Falaschi, 2. Paolo Porro*

Schiacciatori: 9. Francesco Recine, 11. Davide Gardini, 12. Mattia Bottolo, 18. Fabrizio Gironi, 20. Tommaso Rinaldi*, 29. Giulio Magalini*

Opposti: 16. Yuri Romanò, 31. Lorenzo Sala*

Centrali: 13. Lorenzo Cortesia, 25. Marco Vitelli, 27. Edoardo Caneschi*, 28. Giovanni Sanguinetti*, 30. Leandro Mosca

Libero: 7. Fabio Balaso, 24. Damiano Catania*, 26. Filippo Federici*.

Allenatore: Ferdinando De Giorgi

*esordiente

Olanda

1.Siebe Korenblek Schiacciatore

2.Keemink Wessel Keemink Palleggiatore

3.Maarten Van Garderen Schiacciatore

4.Thijs Ter Horst Schiacciatore

5.Luuc Van Der Ent Centrale

6.Silvester Meijs Palleggiatore

7.Gijs Jorna Schiacciatore

10.Stijn Van Tilburg Opposto

18.Robbert Andringa Libero

20.Yannick Bak Schiacciatore

25.Jasper Wijkstra Schiacciatore

27.Daan Streutker Opposto

30.Niels Lipke Libero

31.Jaro Herinx Centrale

Allenatore: Roberto Piazza

Bulgaria

1. Georgi Bratoev Palleggiatore

2. Stefan Chavdarov Centrale

3. Nikolay Kolev Centrale

5. Svetoslav Gotsev Centrale

8. Asparuh Asparuhov Schiacciatore

9. Georgi Seganov Palleggiatore

11. Aleks Grozdanov A. Centrale

12. Dimitar Dimitrov Opposto

14. Martin Bozhilov Libero

15. Delcho Raev Palleggiatore

17. Nikolay Penchev Schiacciatore

18. Svetoslav Ivanov Schiacciatore

21. Simeon Dobrev Libero

27. Dobromir Dimtirov Palleggiatore

Allenatore: Plamen Konstantinov

Il programma del DHL Test Match Tournament

Cavalese (TN), Pala Arpad Weisz

23 maggio: Olanda-Bulgaria (ore 21)

24 maggio: Italia-Olanda (ore 21) Diretta Rai Play

25 maggio: Italia-Bulgaria (ore 21) Diretta Rai Sport HD