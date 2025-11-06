Volley, Serie A1 e SuperLega: le dirette dell’8-9 novembre 2025

Weekend di grande volley su VBTV: in campo Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca con match in esclusiva, highlights e contenuti speciali
Le emozioni della pallavolo tornano protagoniste nel weekend con l’8ª giornata di andata della Serie A1 Tigotà e la 6ª giornata della SuperLega Credem Banca, trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World.
Gli appassionati potranno seguire tutte le partite live e on demand, con accesso disponibile su Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Oltre ai match, VBTV offre highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.
Le partite della Serie A1 Tigotà
Sabato 8 novembre si entra nel vivo dell’ottava giornata con Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci Hr Macerata alle 20.00 in esclusiva su VBTV, seguita dal confronto tra Savino Del Bene Scandicci e Bergamo alle 20.45.
Domenica 9 novembre il volley continua alle 16.00 con Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, poi alle 17.00 triplo appuntamento con due partite in esclusiva su VBTV: Bartoccini-MC Restauri Perugia – Igor Gorgonzola Novara, Honda Cuneo Granda Volley – Numia Vero Volley Milano (esclusiva VBTV) e Wash4green Monviso Volley – Eurotek Laica Uyba (esclusiva VBTV). A chiudere la giornata, alle 18.00, Il Bisonte Firenze – Omag-MT San Giovanni in Marignano.
Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.
Le partite della SuperLega Credem Banca
Sabato 8 novembre si apre la sesta giornata con Vero Volley Monza – Cisterna Volley alle 18:00, in esclusiva su VBTV, seguita dal match serale tra MA Acqua S. Bernardo Cuneo e Itas Trentino alle 20:30.
Domenica 9 novembre la giornata propone un doppio appuntamento alle 18:00: Valsa Group Modena – Sonepar Padova, in esclusiva su VBTV, e Cucine Lube Civitanova – Rana Verona. In chiusura, alle 20:30, sfida di alta classifica tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia.
Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.
SuperLega Credem Banca
Sabato 8 novembre
Vero Volley Monza – Cisterna Volley
In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 18:00
Telecronaca: Rudy Palermo, Luca Tagliabue
In esclusiva su VBTV
MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Itas Trentino
In diretta dal Palasport di Cuneo ore 20:30
Telecronaca: Fabio Gerbino, Marco Dutto
Domenica 9 novembre
Valsa Group Modena – Sonepar Padova
In diretta dal PalaSport G. Panini di Modena ore 18:00
Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari
In esclusiva su VBTV
Cucine Lube Civitanova – Rana Verona
In diretta dal Palasport di Civitanova Marche ore 18:00
Telecronaca: Gianluca Pascucci
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia
In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza ore 20:30
Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe de Biasi
Serie A1 Tigotà
Sabato 8 novembre
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci HR Macerata
In diretta dal Palafenera di Chieri ore 20:00
Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana
In esclusiva su VBTV
Savino Del Bene Scandicci – Bergamo
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 20:45
Telecronaca: Fabio Ferri, Veronica Angeloni
Domenica 9 novembre
Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia
In diretta dal Palaverde di Villorba ore 16:00
Telecronaca: Mirco Cavallin
Bartoccini-MC Restauri Perugia – Igor Gorgonzola Novara
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 17:00
Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea
Honda Cuneo Granda Volley – Numia Vero Volley Milano
In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00
Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso
In esclusiva su VBTV
Wash4green Monviso Volley – Eurotek Laica UYBA
In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00
Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto
In esclusiva su VBTV
Il Bisonte Firenze – Omag-MT San Giovanni in Marignano
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 18:00
Telecronaca: Stefano Del Corona