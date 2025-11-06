Volley, Serie A1 e SuperLega: le dirette dell’8-9 novembre 2025

Weekend di grande volley su VBTV: in campo Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca con match in esclusiva, highlights e contenuti speciali

Le emozioni della pallavolo tornano protagoniste nel weekend con l’8ª giornata di andata della Serie A1 Tigotà e la 6ª giornata della SuperLega Credem Banca, trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World.

Gli appassionati potranno seguire tutte le partite live e on demand, con accesso disponibile su Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. Oltre ai match, VBTV offre highlights, interviste e contenuti esclusivi dedicati ai protagonisti del volley italiano.

Le partite della Serie A1 Tigotà

Sabato 8 novembre si entra nel vivo dell’ottava giornata con Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci Hr Macerata alle 20.00 in esclusiva su VBTV, seguita dal confronto tra Savino Del Bene Scandicci e Bergamo alle 20.45.

Domenica 9 novembre il volley continua alle 16.00 con Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, poi alle 17.00 triplo appuntamento con due partite in esclusiva su VBTV: Bartoccini-MC Restauri Perugia – Igor Gorgonzola Novara, Honda Cuneo Granda Volley – Numia Vero Volley Milano (esclusiva VBTV) e Wash4green Monviso Volley – Eurotek Laica Uyba (esclusiva VBTV). A chiudere la giornata, alle 18.00, Il Bisonte Firenze – Omag-MT San Giovanni in Marignano.

Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

Le partite della SuperLega Credem Banca

Sabato 8 novembre si apre la sesta giornata con Vero Volley Monza – Cisterna Volley alle 18:00, in esclusiva su VBTV, seguita dal match serale tra MA Acqua S. Bernardo Cuneo e Itas Trentino alle 20:30.

Domenica 9 novembre la giornata propone un doppio appuntamento alle 18:00: Valsa Group Modena – Sonepar Padova, in esclusiva su VBTV, e Cucine Lube Civitanova – Rana Verona. In chiusura, alle 20:30, sfida di alta classifica tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia.

Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Sabato 8 novembre

Vero Volley Monza – Cisterna Volley

In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 18:00

Telecronaca: Rudy Palermo, Luca Tagliabue

In esclusiva su VBTV

MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Itas Trentino

In diretta dal Palasport di Cuneo ore 20:30

Telecronaca: Fabio Gerbino, Marco Dutto

Domenica 9 novembre

Valsa Group Modena – Sonepar Padova

In diretta dal PalaSport G. Panini di Modena ore 18:00

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari

In esclusiva su VBTV

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona

In diretta dal Palasport di Civitanova Marche ore 18:00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia

In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza ore 20:30

Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe de Biasi

Serie A1 Tigotà

Sabato 8 novembre

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci HR Macerata

In diretta dal Palafenera di Chieri ore 20:00

Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana

In esclusiva su VBTV

Savino Del Bene Scandicci – Bergamo

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 20:45

Telecronaca: Fabio Ferri, Veronica Angeloni

Domenica 9 novembre

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 16:00

Telecronaca: Mirco Cavallin

Bartoccini-MC Restauri Perugia – Igor Gorgonzola Novara

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 17:00

Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea

Honda Cuneo Granda Volley – Numia Vero Volley Milano

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00

Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

In esclusiva su VBTV

Wash4green Monviso Volley – Eurotek Laica UYBA

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00

Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto

In esclusiva su VBTV

Il Bisonte Firenze – Omag-MT San Giovanni in Marignano

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 18:00

Telecronaca: Stefano Del Corona