Volley, SuperLega e Serie A1: dirette 18-19 gennaio 2025

MILANO – Si preannuncia una 6° giornata di ritorno carica di adrenalina per la Serie A1 Tigotà e la SuperLega Credem Banca con appuntamenti imperdibili in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World.

Le partite della SuperLega Credem Banca

Tutto pronto per il fine settimana della SuperLega Credem Banca, che prenderà il via sabato 18 gennaio alle 20:30 con l’atteso match tra Soner Padova e Cisterna Volley.

Domenica 19 gennaio i tifosi potranno immergersi nello spettacolo della pallavolo con tutte le altre squadre in campo. Il turno inizierà alle 16:00 con Gioiella Prisma Taranto vs Mint Vero Volley Monza, trasmesso in esclusiva su VBTV. Alle 17:00 sarà la volta di Allianz Milano vs Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trento vs Yuasa Battery Grottazzolina (in esclusiva su VBTV). Alle 18:00 Valsa Group Modena sfiderà Rana Verona, mentre a chiudere la giornata sarà la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, in programma alle 19:30.

Perugia, reduce da una sconfitta in casa contro Trento nella scorsa giornata di campionato, dovrà affrontare le difficoltà e sfidare i marchigiani, che invece arrivano da una convincente vittoria che li conferma solidamente al quarto posto in classifica.

Il programma e i risultati di tutte le partite sono disponibili sul sito Volleyballworld.com.

Le partite della Serie A1 Tigotà

Dopo un turno infrasettimanale ricco di emozioni, le squadre della Serie A1 Tigotà tornano in campo per la 6ª giornata di ritorno, pronte a proseguire la corsa verso i vertici della classifica. Si comincia sabato 18 gennaio alle 18.00 con il big match tra la seconda classificata Savino Del Bene Scandicci e l’imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano. Alle 20:30 toccherà invece alla Numia Vero Volley Milano contro Bartoccini-Mc Restauri Perugia, in esclusiva su VBTV.

L’azione proseguirà domenica 19 gennaio, con Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Cda Volley Talmassons FVG alle 16:00. Alle 17:00 si sfideranno Wash4Green Pinerolo vs Eurotek Uyba Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze (entrambi in esclusiva su VBTV), e Smi Roma Volley vs Honda Olivero Cuneo. A conclusione della giornata, alle 18:00, l’incontro tra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Bergamo.

Disponibili sul sito Volleyballworld.com il programma e i risultati di tutte le partite.

Sabato 18 gennaio

Soner Padova – Cisterna Volley

In diretta dalla Kioene Arena di Padova alle ore 20:30

Telecronaca: Alessandro Salmaso

Domenica 19 gennaio

Gioiella Prisma Taranto – Mint Vero Volley

In diretta dal PalaMazzola di Taranto alle ore 16:00

Telecronaca: Francesco Calò e Mimmo Polito

In esclusiva su VBTV

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dall’Allianz Cloud (Palalido) di Milano alle ore 17:00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

Itas Trento – Yuasa Battery Grottazzolina

In diretta da ilT quotidiano Arena di Trento alle ore 17:00

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Silvia Fondriest

In esclusiva su VBTV

Valsa Group Modena – Rana Verona

In diretta dal PalaSport G.Panini di Modena alle ore 18:00

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia,

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche

alle ore 19:30

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Sabato 18 gennaio

Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano

In diretta da Palazzo Wanny di Firenze alle ore 18:00

Telecronaca: Fabio Ferri, Veronica Angeloni

Numia Vero Volley Milano – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

In diretta dal Palalido di Milano alle ore 20:30

Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio

In esclusiva su VBTV

Domenica 19 gennaio

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cda Volley Talmassons FVG

In diretta dal Palafenera di Chieri alle ore 16:00

Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Lucio Cauda

Wash4Green Pinerolo – Eurotek Uyba Busto Arsizio

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte

alle ore 17:00

Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto

In esclusiva su VBTV

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

In diretta dal Pala Igor Gorgonzola di Novara alle ore 17:00

Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco

In esclusiva su VBTV

Smi Roma Volley – Honda Olivero Cuneo

In diretta dal Palazzetto Dello Sport di Roma alle ore 17:00

Telecronaca: Laura Cavalluzzi, Sonja Percan

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bergamo

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro alle ore 18:00

Telecronaca: Novella Ferri, Leonardo Favaro