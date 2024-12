Volley, SuperLega e Serie A1: dirette 20-22 dicembre 2024

MILANO – Una settimana imperdibile, ricca di appuntamenti con le grandi squadre della pallavolo italiana della Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca. Tutte le partite saranno disponibili in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World, offrendo ai tifosi la possibilità di sostenere la propria squadra del cuore ovunque si trovino.

Le partite della SuperLega Credem Banca

Dopo la conclusione del torneo maschile dei Mondiali per Club, che ha visto sfumare i sogni di vittoria di Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, le squadre protagoniste della SuperLega Credem Banca tornano in campo sabato 21 dicembre. Alle 18.00 si sfideranno Gas Sales Bluenergy Piacenza e Mint Vero Volley Monza, mentre alle 20.30 sarà il turno di Cisterna Volley contro Rana Verona (match in esclusiva su VBTV).

La giornata di domenica 22 dicembre sarà piena di appuntamenti da non perdere. Si parte alle 17.00 con il match in esclusiva su VBTV tra Gioiella Prisma Taranto e Itas Trentino, per poi proseguire con tre sfide attesissime: Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano, Sir Susa Vim Perugia vs Sonepar Padova alle 18.00 e Yuasa Battery Grottazzolina vs Valsa Group Modena alle 19.00.

La Sir Susa Vim Perugia si conferma saldamente al comando della classifica. Nonostante il sudato tie break della scorsa giornata contro Rana Verona, la squadra non sembra intenzionata a rallentare la sua corsa. Ottima prova anche per Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha dimostrato grande carattere battendo 3-2 i rivali modenesi nel derby emiliano, recuperando così la terza posizione nella classifica generale.

Il programma e i risultati di tutte le partite sono disponibili sul sito Volleyballworld.com.

Le partite della Serie A1 Tigotà

La Serie A1 Tigotà inaugura la 14° giornata sabato 21 dicembre alle 20.30 con la sfida tra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Il Bisonte Firenze. Domenica 22 dicembre sarà la volta dei match Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alle 15.30; Honda Olivero Cuneo vs Savino Del Bene Scandicci alle 16.00; Cda Volley Talmassons Fvg vs Smi Roma Volley alle 17.00 (in esclusiva su VBTV); Bergamo vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia alle 17.30.

Le partite di Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, attualmente impegnate nei Mondiali per Club, sono state riprogrammate per il 29 gennaio 2025.

Anche questa settimana la squadra di Conegliano domina la classifica con 39 punti e una strepitosa catena di vittorie (13 su 13). Spicca la performance di Novara, che nella scorsa giornata porta a casa un’importante vittoria contro Savino Del Bene Scandicci. Con 27 punti, la squadra si avvicina sempre più a Numia Vero Volley Milano, attualmente in terza posizione con 28 punti.

Disponibili sul sito Volleyballworld.com il programma e i risultati di tutte le partite.

Mondiale per Club 2024 su VBTV

Ad arricchire la settimana dei tifosi ci saranno anche le partite del Torneo Femminile dei Mondiali per Club 2024 che si concluderà nel weekend con le Semifinali in programma per sabato 21 e le Finali di domenica 22.

Tutte le partite dei Mondiali per Club saranno trasmesse in diretta su VBTV. Il programma e i risultati di tutte le partite sono disponibili nella sezione dedicata sul sito Volleyballworld.com.

PROGRAMMA

Sabato 21 dicembre

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Mint Vero Volley Monza

In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza alle ore 18:00

Telecronaca: Simone Carpanini e Filippo Savi

Cisterna Volley – Rana Verona

In diretta dal Palasport Cisterna di Latina alle ore 20:30

Telecronaca: Roberto Italiano

In esclusiva su VBTV

Domenica 22 dicembre

Gioiella Prisma Taranto- Itas Trentino

In diretta dal PalaMazzola di Taranto alle ore 17:00

Telecronaca: Francesco Calò e Mimmo Polito

In esclusiva su VBTV

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 18:00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Sir Susa Vim Perugia – Sonepar Padova

In diretta dal Pala Barton di Perugia alle ore 18:00

Telecronaca: Diego Anselmi

Yuasa Battery Grottazzolina – Valsa Group Modena

In diretta dal PalaSavelli di Porto San Giorgio alle ore 19:00

Telecronaca: Riccardo Minucci

Sabato 21 dicembre

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro alle ore 20:30

Telecronaca: Novella Ferri, Leonardo Favaro

Domenica 22 dicembre

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta dal Pala Igor Gorgonzola di Novara alle ore 15:30

Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco

Honda Olivero Cuneo – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Palazzo dello Sport di Cuneo alle ore 16:00

Telecronaca: Enrico Coggiola e Martino Picasso

Cda Volley Talmassons Fvg – Smi Roma Volley

In diretta dal Palazzetto Dello Sport di Latisana alle ore 17:00

Telecronaca: Silvia Martini

In esclusiva su VBTV

Bergamo – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

In diretta dal Pala Facchetti di Treviglio alle ore 17:30

Telecronaca: Salvo Aiello

MONDIALE PER CLUB

Venerdì 20 dicembre

– 08.00: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Nec Red Rockets Kawasaki

– 12.30: Tianjin Bohai Bank vs Gerdau Minas

Sabato 21 dicembre

– 08.00: Semifinale 1

– 12.30: Semifinale 2

Domenica 22 dicembre

– 08.00: Finale terzo e quarto posto

– 12.30: Finale primo e secondo posto