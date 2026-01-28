Volleyball Nations League 2026: ufficiali sedi e gironi della fase intercontinentale

La FIVB annuncia sedi e gironi della VNL 2026: Italia femminile tra Brasile, Filippine e Hong Kong; gli azzurri giocheranno a Ottawa, Lubiana e Kansai

La FIVB ha ufficializzato sedi e composizione dei gironi della Volleyball Nations League 2026, definendo il percorso delle nazionali femminili e maschili nella fase intercontinentale. Un calendario fitto, distribuito tra tre continenti, che accompagnerà le diciotto squadre partecipanti verso le Finals di luglio e agosto.

Il percorso della nazionale femminile

La VNL femminile aprirà dal 3 al 7 giugno con tre sedi:

Quebec City (Canada)

Brasilia (Brasile)

Nanchino (Cina)

Le campionesse del Mondo e detentrici del trofeo 2024 e 2025 inizieranno proprio a Brasilia, dove affronteranno Brasile, Olanda, Turchia, Repubblica Dominicana e Bulgaria.

La seconda settimana (17–21 giugno) vedrà l’Italia impegnata nelle Filippine, in una pool che comprende Giappone, Stati Uniti, Serbia, Repubblica Dominicana e Repubblica Ceca.

La week 3 (8–12 luglio) si svolgerà a Hong Kong, dove le azzurre chiuderanno la fase preliminare contro Cina, Ucraina, Canada, Belgio e Repubblica Dominicana.

Le Finals femminili sono in programma dal 22 al 26 luglio a Macao (Cina).

Il percorso della nazionale maschile

La VNL maschile scatterà dal 10 al 14 giugno con tre sedi:

Ottawa (Canada)

Brasilia (Brasile)

Linyi (Cina)

Gli azzurri campioni del Mondo e vicecampioni della VNL 2025 debutteranno a Ottawa, affrontando Canada, Germania, Stati Uniti, Turchia e Francia.

La seconda settimana (24–28 giugno) li porterà a Lubiana (Slovenia), in un girone con Slovenia, Canada, Bulgaria, Ucraina e Brasile.

La week 3 (15–19 luglio) si giocherà a Kansai (Giappone), dove l’Italia sfiderà Giappone, Canada, Argentina, Belgio e Cuba.

Le Finals maschili si terranno dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo (Cina).

Tutte le sedi e i gironi della VNL 2026

Torneo femminile

WEEK 1 (3–7 giugno)

Quebec City: Canada, Stati Uniti, Francia, Giappone, Ucraina, Germania

Brasilia: Brasile, Italia, Olanda, Turchia, Rep. Dominicana, Bulgaria

Nanchino: Cina, Serbia, Belgio, Polonia, Thailandia, Rep. Ceca

WEEK 2 (17–21 giugno)

Ankara: Turchia, Brasile, Francia, Belgio, Germania, Cina

Filippine (TBD): Giappone, Italia, Stati Uniti, Serbia, Rep. Dominicana, Rep. Ceca

Thailandia (TBD): Thailandia, Ucraina, Bulgaria, Canada, Olanda, Polonia

WEEK 3 (8–12 luglio)

Belgrado: Serbia, Bulgaria, Rep. Ceca, Francia, Olanda, Germania

Hong Kong: Cina, Italia, Ucraina, Canada, Belgio, Rep. Dominicana

Kansai: Giappone, Turchia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Thailandia

FINALI (22–26 luglio)

Macao (Cina)

Torneo maschile

WEEK 1 (10–14 giugno)

Ottawa: Canada, Germania, Italia, Stati Uniti, Turchia, Francia

Brasilia: Brasile, Argentina, Bulgaria, Serbia, Belgio, Iran

Linyi: Cina, Cuba, Slovenia, Ucraina, Polonia, Giappone

WEEK 2 (24–28 giugno)

Orléans: Francia, Stati Uniti, Serbia, Giappone, Iran, Cuba

Gliwice: Polonia, Argentina, Germania, Belgio, Turchia, Cina

Lubiana: Slovenia, Italia, Canada, Bulgaria, Ucraina, Brasile

WEEK 3 (15–19 luglio)

Belgrado: Serbia, Slovenia, Germania, Iran, Turchia, Ucraina

Chicago: Stati Uniti, Francia, Brasile, Polonia, Cina, Bulgaria

Kansai: Giappone, Italia, Canada, Argentina, Belgio, Cuba

FINALI (29 luglio–2 agosto)