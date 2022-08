Watford – Sheffield United: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Watford – Sheffield United di Lunedì 1° agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata di Championship

WATFORD – Lunedì 1° agosto, al Vicarage Road di Watford, andrà in scena Watford – Sheffield United, posticipo della prima giornata di Championship; calcio di inizio alle ore 21. Il Watford, neoretrocesso dalla Champions League, aspira all’immediata risalita nella massima categoria. Nella fase precampionato non ha, però, entusiasmato, ottenendo soltanto una vittoria contro il Wycombe, due pareggi con Southampton e Panatinaikos e due sconfitte contro Cambridge United e Bolton, segnando cinque gol e subendone sei. Dal canto suo lo Sheffield United, che nella passata stagione é stato eliminato dal Nottingham nella semifinale dei playoff, nelle ultime cinque sfide disputate ha vinto due volte e perso tre, realizzando dodici reti e incassandone otto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Presentazione del match

QUI WATFORD – Il nuovo tecnico Edwards dovebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Bachmann tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Kabasele e Foderingham e sulle fasce da Ngakia e Kamara. A centrocampo Cleverley, Kayembe e Gosling Tridente offensivo formato da Sarr, João Pedro e Dennis.

QUI SHEFFIELD UNITED – Lo Sheffield United dovrebbe scendere in campo col modulo 3-4-1-2 con Foderigham in porta e difesa a tre composta da Clark, Egan e Ahmedhodzic. In mezzo al campo Norwood e Fleck mentre sulle corsie esterne agiranno Baldock e Berge, Sulla trequarti Norrington-Davies, di supporto al tandem di attacco formato da Brewster e Khadra.

La probabile formazioni di Watford – Sheffield United

WATFORD (4-3-3) – Bachmann, Ngakia, Kabasele, Catchart, Kamara, Cleverley, Kayembe, Gosling, Sarr, João Pedro, Dennis Allenatore: Edwards.

SHEFFIELD UNITED (3-4-1-2)– Foderigham, Clark, Egan, Ahmedhodzic, Baldock, Norwood, Fleck, Berge, Norrington-Davies, Brewster, Khadra. Allenatore: Heckingbottom.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmesso né in diretta televisiva né in streaming.