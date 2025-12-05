Weekend di volley tra SuperLega e Serie A1: dirette 6-8 dicembre

Dal 6 all’8 dicembre su VBTV in diretta si potranno trovare tutti i match di SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà

MILANO – Il volley italiano si prepara a un altro emozionante weekend con la 13ª giornata di andata della Serie A1 Tigotà e la 10ª giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Tutti gli appassionati potranno seguire le partite in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, con accesso su smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV.

Le partite della SuperLega Credem Banca Dopo il turno infrasettimanale, le squadre della SuperLega Credem Banca sono pronte a scendere in campo sabato 6 dicembre alle ore 18:00 Valsa Group Modena vs. Cucine Lube Civitanova.

La giornata prosegue domenica 7 dicembre con un pomeriggio di grandi sfide: alle 17:00 Yuasa Battery Grottazzolina vs. Itas Trentino, mentre alle 18:00 Allianz Milano vs. Sir Susa Scai Perugia, Cisterna Volley vs. Gas Sales Bluenergy e MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs. Rana Verona. La 10ª giornata di andata si chiude lunedì 8 dicembre alle 17:30 con il match Sonepar Padova contro Vero Volley Monza. Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

Le partite della Serie A1 Tigotà Anche la Serie A1 Tigotà promette un weekend di grande spettacolo: sabato 6 dicembre alle 21:00, prende il via l’ultima giornata di andata con il match CBF Balducci HR Macerata vs Bergamo.

Domenica 7 dicembre prosegue il weekend con un programma ricco di sfide. Alle 16:00 scendono in campo Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze, mentre dalle 17:00 tre partite tutte da non perdere: Eurotek Laica UYBA vs Omag-MT San Giovanni in Marignano, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia, e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Honda Cuneo Granda Volley.

Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

PROGRAMMA

SuperLega Credem Banca

Sabato 6 dicembre

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal PalaSport G. Panini ore 18:00

Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari

Domenica 7 dicembre

Yuasa Battery Grottazzolina – Itas Trentino

In diretta dal Pala Savelli di Porto San Giorgio ore 17:00

Telecronaca: Riccardo Minucci

Esclusiva su VBTV

Allianz Milano – Sirs Susa Scai Perugia

In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 18:00

Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dal Palasport Cisterna di Latina ore 18:00

Telecronaca: Roberto Italiano

Esclusiva su VBTV

MA Acqua S. Bernardo Cueno – Rana Verona

In diretta dal Palasport di Cuneo ore 18:00

Telecronaca: Fabio Gerbino e Marco Dutto

Lunedì 8 dicembre

Sonepar Padova – Vero Volley Monza

In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 17:30

Telecronaca: Alessandro Salmaso

Serie A1 Tigotà

Sabato 6 dicembre

Cbf Balducci Hr Macerata – Bergamo

In diretta dal Fontescodella di Macerata ore 21:00

Telecronaca: Andrea Angeletti

Domenica 7 dicembre

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

In diretta dal Pala Igor di Novara ore 16:00

Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco

Eurotek Laica Uyba – Omag-Mt San Giovanni in Marignano

In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 17:00

Telecronaca: Mattia Andriolo, Mario Graziani

Esclusiva su VBTV

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

In diretta dal Palafenera di Chieri ore 17:00

Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana

Esclusiva su VBTV

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Honda Cuneo Granda Volley

In diretta Pala Megabox di Pesaro ore 17:00

Telecronaca: Enrico Tamanti

Esclusiva su VBTV