Weekend di volley tra SuperLega e Serie A1: dirette 6-8 dicembre

Dal 6 all’8 dicembre su VBTV in diretta si potranno trovare tutti i match di SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà
MILANO – Il volley italiano si prepara a un altro emozionante weekend con la 13ª giornata di andata della Serie A1 Tigotà e la 10ª giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Tutti gli appassionati potranno seguire le partite in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, con accesso su smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV.
Le partite della SuperLega Credem Banca Dopo il turno infrasettimanale, le squadre della SuperLega Credem Banca sono pronte a scendere in campo sabato 6 dicembre alle ore 18:00 Valsa Group Modena vs. Cucine Lube Civitanova.
La giornata prosegue domenica 7 dicembre con un pomeriggio di grandi sfide: alle 17:00 Yuasa Battery Grottazzolina vs. Itas Trentino, mentre alle 18:00 Allianz Milano vs. Sir Susa Scai Perugia, Cisterna Volley vs. Gas Sales Bluenergy e MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs. Rana Verona. La 10ª giornata di andata si chiude lunedì 8 dicembre alle 17:30 con il match Sonepar Padova contro Vero Volley Monza. Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.
Le partite della Serie A1 Tigotà Anche la Serie A1 Tigotà promette un weekend di grande spettacolo: sabato 6 dicembre alle 21:00, prende il via l’ultima giornata di andata con il match CBF Balducci HR Macerata vs Bergamo.
Domenica 7 dicembre prosegue il weekend con un programma ricco di sfide. Alle 16:00 scendono in campo Igor Gorgonzola Novara e Il Bisonte Firenze, mentre dalle 17:00 tre partite tutte da non perdere: Eurotek Laica UYBA vs Omag-MT San Giovanni in Marignano, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia, e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Honda Cuneo Granda Volley.
Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.
PROGRAMMA
SuperLega Credem Banca
Sabato 6 dicembre
Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova
In diretta dal PalaSport G. Panini ore 18:00
Telecronaca: Alessandro Trebbi, Filippo Marelli, Fabrizio Monari
Domenica 7 dicembre
Yuasa Battery Grottazzolina – Itas Trentino
In diretta dal Pala Savelli di Porto San Giorgio ore 17:00
Telecronaca: Riccardo Minucci
Esclusiva su VBTV
Allianz Milano – Sirs Susa Scai Perugia
In diretta dall’Allianz Cloud di Milano ore 18:00
Telecronaca: Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni
Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza
In diretta dal Palasport Cisterna di Latina ore 18:00
Telecronaca: Roberto Italiano
Esclusiva su VBTV
MA Acqua S. Bernardo Cueno – Rana Verona
In diretta dal Palasport di Cuneo ore 18:00
Telecronaca: Fabio Gerbino e Marco Dutto
Lunedì 8 dicembre
Sonepar Padova – Vero Volley Monza
In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 17:30
Telecronaca: Alessandro Salmaso
Serie A1 Tigotà
Sabato 6 dicembre
Cbf Balducci Hr Macerata – Bergamo
In diretta dal Fontescodella di Macerata ore 21:00
Telecronaca: Andrea Angeletti
Domenica 7 dicembre
Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze
In diretta dal Pala Igor di Novara ore 16:00
Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco
Eurotek Laica Uyba – Omag-Mt San Giovanni in Marignano
In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 17:00
Telecronaca: Mattia Andriolo, Mario Graziani
Esclusiva su VBTV
Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia
In diretta dal Palafenera di Chieri ore 17:00
Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana
Esclusiva su VBTV
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Honda Cuneo Granda Volley
In diretta Pala Megabox di Pesaro ore 17:00
Telecronaca: Enrico Tamanti
Esclusiva su VBTV