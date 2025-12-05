Squalificati Coppa Italia 2025/2026 dopo gli ottavi di finale

Una giornata di squalifica per Fini del Genoa, ammenda di 8mila euro per la società Milan e 5mila per quella dell’Inter

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale i sostenitori delle Società Bologna, Lazio e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FINI Seydou (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

AZEVEDO JÚNIOR Hernani (Parma)

CREMASCHI Benjamin (Parma)

DE WINTER Koni (Milan)

KORAČ Seid (Venezia)

LUPERTO Sebastiano (Cagliari)

PALMA Matteo (Udinese)

PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)

POBEGA Tommaso (Bologna)

PRATI Matteo (Cagliari)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.