  1. Home
  2. Coppa Italia
  3. Squalificati Coppa Italia 2025/2026 dopo gli ottavi di finale
Coppa Italia

Squalificati Coppa Italia 2025/2026 dopo gli ottavi di finale

Posted on 5 Dicembre 2025 at 5 Dicembre 2025 by Redazione Calciomagazine
80 0

Una giornata di squalifica per Fini del Genoa, ammenda di 8mila euro per la società Milan e 5mila per quella dell’Inter

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale i sostenitori delle Società Bologna, Lazio e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • FINI Seydou (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

  • AZEVEDO JÚNIOR Hernani (Parma)
  • CREMASCHI Benjamin (Parma)
  • DE WINTER Koni (Milan)
  • KORAČ Seid (Venezia)
  • LUPERTO Sebastiano (Cagliari)
  • PALMA Matteo (Udinese)
  • PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)
  • POBEGA Tommaso (Bologna)
  • PRATI Matteo (Cagliari)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.