Wolfsburg – Borussia Dortmund: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Wolfsburg – Borussia Dortmund del 24 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Bundesliga

WOLFSBURG – Sabato 24 aprile alle ore 15.30 andrà in scena Wolfsburg – Borussia Dortmund, incontro valevole per la trentunesima giornata di Bundesliga 2020/2021. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria esterna contro lo Stoccarda ed in classifica occupano la terza posizione con 57 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Terzic che viene dalla vittoria casalinga contro l’Herta Berlino ed in classifica occupa la quinta posizione con 52 punti, -4 dalla quarta posizione cha vale la Champions League.

La presentazione del match

QUI WOLFSBURG – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Casteels in porta, pacchetto difensivo composto da Roussilon e Baku sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Brooks e Pongracic. A centrocampo Schlager e Arnold in cabina di regia mentre davanti spazio a Brekalo, Philipp e Gerhardt alle spalle di Weghorst.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Terzi dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Hitz in porta, pacchetto difensivo composto da Morey e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Akanji e Hummels. A centrocampo Emre Can e Bellingham in cabina di regia mentre davanti spazio e Reyna, Reus e Hazard alle spalle di Haaland.

Le probabili formazioni di Wolfsburg – Borussia Dortmund

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Roussilon, Brooks, Pongracic, Baku; Schlager, Arnold; Brekalo, Philipp, Gerhardt; Weghorst. Allenatore: Glasner

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Cam, Bellingham; Reyna, Reus, Hazard, Haaland. Allenatore: Terzic

STADIO: Volkswagen Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Wolfsburg – Borussia Dortmund, valevole per la trentunesima giornata di Bundesliga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. La sfida sarà visibile in diretta streaming grazie a Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma. Un’altra possibilità è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista il pacchetto Sport.