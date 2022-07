World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo: il programma

Sabato 2 luglio ci sarà la presentazione della Coppa del Mondo 2022 di Roma dal 16 al 18 settembre, previsto il saluto di Malagò

ROMA – Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” (Palazzo H – Piazza Lauro De Bosis) verrà presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.

Alla presentazione parteciperanno le massime istituzioni nazionali, ed internazionali, del calcio in miniatura. Previsto inoltre il saluto del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e della Presidenza della Regione Lazio.

L’evento si svolgerà, essenzialmente, in due fasi. Nella prima, dalle ore 11, saranno presenti il Segretario della Federation International Sports Table Football (FISTF), Francesco Lo Presti, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), Pietro Ielapi, il Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), Juri Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, Mauro Simonazzi che presenteranno ufficialmente la Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo

Nella seconda parte, dalle ore 11.30 circa, spazio invece per i protagonisti della delegazione Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli interventi di Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca Colangelo, Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Morgan Croce, Campione Italiano di Subbuteo in carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del mondo, che risponderanno alle domande dei presenti.

Al termine degli interventi, infine, verranno presentati alcuni dei principali partner della manifestazione internazionale unitamente alla splendida location dove la Coppa del Mondo verrà disputata: il Teatro 1 del resort Cinecittà World.