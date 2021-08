Youssef Maleh: scheda calciatore fantacalcio e carriera

La scheda del calciatore Youssef Maleh, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione

Youssef Maleh è nato a Castel San Pietro Terme il 22 agosto 1998. E’ un centrocampista italiano con cittadinanza marocchina, attualmente in forza alla Fiorentina.

La carriera

Cresce nelle giovanili del Cesena, prima di essere girato in prestito al Ravenna in Serie C. Successivamente viene acquistato dal Venezia che lo lascia ancora crescere a Ravenna per un’altra stagione. Tornato in Veneto debutta in Serie B coi lagunari, disputando due campionati di cadetteria: nel primo partecipa attivamente alla salvezza della squadra, nel secondo si rivela uno dei protagonisti della cavalcata in Serie A. Nel gennaio di quest’anno viene acquistato dalla Fiorentina che lo lascia in prestito al Venezia, chiudendo la stagione con 4 gol e 4 assist. In Nazionale vanta 5 presenze e 1 gol con la selezione Under-21.

Caratteristiche tecniche

Maleh è un centrocampista mancino di talento, dotato di buona tecnica e grande capacità d’inserimento. Predilige la posizione di mezzala in un centrocampo a tre, ma può svariare in tutti i ruoli della mediana, compreso quello di trequartista considerata la sua spiccata attitudine offensiva. Partecipa attivamente al gioco della squadra, crescendo ha migliorato anche la finalizzazione a rete. Parte dietro nelle gerarchie dei viola, inizierà da riserva. Il suo percorso, però, potrà essere simile a quello di Castrovilli, data la qualità di mister Italiano nel valorizzare i giocatori più tecnici. Al fantacalcio è una vera scommessa, in leghe numerose potete puntarci al prezzo base. Vi ritrovereste in rosa un gran talento con ampi margini di miglioramento e tanta fame di emergere fra i grandi.

Nato il giorno: 22/08/1998 Luogo di nascita: Castel San Pietro Terme, Italia Nazionalità: Italia

Marocco Altezza: 179 cm Peso: 70 kg Ruolo:

Centrocampo offensivo Piede preferito: sinistro Statistiche di Youssef Maleh per stagione STAGIONE LEGA SQUADRA P RETI G GG R TIT IN OUT 2020/2021 Aufstieg Serie B Unione Venezia 4 1 0 2 0 1 4 0 2020/2021 Serie B Unione Venezia 29 4 7 8 0 4 27 2 2019/2020 Serie B Unione Venezia 28 1 15 9 0 1 25 3 2019/2020 Coppa Unione Venezia 2 0 1 1 0 0 2 0 2018/2019 SC Playoff Ravenna Calcio 2 0 1 2 0 0 2 0 2018/2019 Serie C / B Ravenna Calcio 21 1 13 6 0 1 19 2 2017/2018 Serie C / B Ravenna Calcio 9 0 0 0 0 0 5 4 2016/2017 Pr. Girone A [Pr.] Cesena 20 7 3 5 1 7 17 3 2015/2016 Pr. Girone B [Pr.] Cesena 23 4 9 6 0 4 19 4 2014/2015 Pr. Girone B [Pr.] Cesena 1 0 0 0 0 0 0 1 LEGENDA

Lega: campionato o torneo giocato

Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)

Squadra: squadra di appartenenza

P: partite complessive disputate

Reti: reti totali realizzate

G: cartellini gialli ottenuti

GG: doppio gialli ottenuti

R: cartellini rossi ottenuti

Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto

In: entrato in campo nel corso del match

Out: sostituito durante il match

nd: dato non disponibile

