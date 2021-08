Elenco delle partite previste per oggi sabato 14 agosto 2021: in primo piano la Coppa Italia oltre alle sfide di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

CAGLIARI – Coppa Italia in primo piano nella giornata odierna con le sfide valide per i trentaduesimi. Alle ore 17.45 Benevento-SPAL: da una parte c’è la squadra di Caserta che viene dal pareggio nell’amichevole contro il Frosinone. Dall’altra parte troviamo la squadra di Clotet che viene dal netto successo contro il Pontendera e dalla sconfitta contro la Cremonese. Alle ore 18 Cittadella-Monza: da una parte c’è la squadra di Gorini che viene dal pareggio, in amichevole, contro il Trento. Dall’altra parte troviamo la squadra di Stroppa che viene dal successo, in amichevole, contro la Giana Erminio. Alle ore 20.45 Hellas Verona-Catanzaro: da una parte c’è la squadra di Di Francesco che viene dalla sconfitta, in amichevole, contro la Sampdoria. Dall’altra parte troviamo la squadra di Brevi che ha superato il turno preliminare battendo il Como ai calci di rigore. Alle ore 21 Cagliari-Pisa: da una parte c’è la squadra di Semplici che viene dalla sconfitta, in amichevole, contro il Maiorca. Dall’altra parte troviamo la squadra di D’Angelo che viene dalla vittoria di misura, in amichevole, contro la Pro Sesto. In Premier League in campo Manchester United e Chelsea che giocheranno tra le mura amiche, rispettivamente, contro Leeds e Crystal Palace mentre il Liverpool giocherà fuori casa contro il Norwich. In Liga impegno esterno per il Real Madrid che giocherà sul campo del Deportivo Alaves, calcio d’inizio alle ore 22. In Bundesliga in campo il Borussia Dortmund che giocherà in casa contro l’Eintracht Francoforte. In Ligue 1 c’è il PSG che se la vedrà tra le mura amiche contro lo Strasburgo, calcio d’inizio alle ore 21. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PREMIER LEAGUE

13.30

16.00

LIGUE 1

21.00

COPPA ITALIA

17.45

18.00

20.45

21.00

AMICHEVOLI

17.30

18.30

19.00

20.30

20.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:



FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche

18:30 Inter - Dinamo Kiev



20:30



Milan - Panathinaikos

Juventus - Atalanta



Arabia Saudita > Premier League 2021/2022

17:55 Al Ettifaq - Al Batin

19:55 Al Hilal - Al Tai



Argentina > Primera División 2021

00:00 Colón de Santa Fe - Gimnasia de La Plata

02:15 Huracán - Unión de Santa Fe

18:30 Atlético Tucumán - Aldosivi

20:45 Argentinos Juniors - Banfield



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

17:10 Deportivo Morón - Gimnasia de Jujuy



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B

20:00 Central Norte - Juventud Unida de Gualeguaychú

21:00 Chaco For Ever - Boca Unidos



Australia > NPL Victoria 2021







Bentleigh Greens - Eastern Lions

Altona Magic SC - Hume City FC

South Melbourne FC - Heidelberg United



Australia > NPL Queensland 2021







Capalaba FC - Redlands United

Magpies Crusaders United - Eastern Suburbs



Australia > NPL Western Australia 2021



09:00



Sorrento FC - Perth Glory Youth

Inglewood United - Cockburn City SC

ECU Joondalup - Perth SC

Armadale SC - Floreat Athena

Gwelup Croatia - Bayswater City SC

Rockingham City FC - Balcatta FC



Australia > NPL South Australia 2021

07:00 Croydon Kings - Cumberland United



07:30



Sturt Lions - Adelaide United Youth

Campbelltown City SC - Adelaide Comets

Adelaide Blue Eagles - MetroStars FC

09:30 Adelaide City FC - Adelaide Olympic



Australia > NPL Capital Football 2021

05:15 West Canberra Wanderers - Canberra Olympic

07:00 Belconnen United - Cooma FC



Australia > NPL Tasmania 2021

06:00 South Hobart FC - Kingborough Lions United

06:15 Devonport City FC - Clarence Zebras



08:30



Riverside Olympic - Glenorchy Knights

Olympia FC Warriors - Launceston City FC



Austria > 2. Liga 2021/2022

14:30 Rapid Wien (A) - Kapfenberger SV 1919



Austria > Regionalliga Salzburg 2021/2022

16:00 Austria Salzburg - USK Anif

17:00 SV Wals-Grünau - SK Bischofshofen

18:00 FC Pinzgau Saalfelden - Salzburger AK 1914



Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022

13:00 FC Kitzbühel - FC Wacker Innsbruck (A)

15:00 SV Wörgl - SC Imst

17:00 SV Hall - SV Fügen



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022



17:00



Dornbirner SV - SC Admira Dornbirn

SC Röthis - VfB Hohenems



Azerbaijan > Premyer Liqası 2021/2022

16:30 Sabah FK - Səbail FK

18:30 Keşlə FK - Sumgayit FK



Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

16:15 Union St. Gilloise - KV Kortrijk



18:30



AS Eupen - Sint-Truidense VV

RFC Seraing - KV Oostende

20:45 KRC Genk - Oud-Heverlee Leuven



Belgio > Eerste klasse B 2021/2022

20:45 RWDM Brussels FC - Royal Excel Mouscron



Bielorussia > Cempionat 2021

14:30 FK Vitebsk - FK Slaviya Mozyr

16:30 Torpedo-BelAZ Zhodino - FK Slutsk

18:30 Dinamo Minsk - Dinamo Brest



Bolivia > Liga Profesional 2021

01:30 Real Potosí - Blooming

21:00 Always Ready - Club Aurora



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2021/2022

19:00 FK Tuzla City - NK Posušje



Brasile > Série A 2021

22:00 Red Bull Bragantino - Juventude - RS



Brasile > Série B 2021

00:00 Goiás - Guarani - SP

02:30 Remo - PA - Vasco da Gama



21:30



Cruzeiro - Sampaio Corrêa - MA

CSA - AL - Coritiba FC

Ponte Preta - Confiança - SE



Brasile > Série C 2021 Gruppe B

01:00 Ypiranga - RS - Criciúma - SC

16:00 Mirassol - SP - Botafogo - SP

22:00 Ituano - SP - São José - RS



Brasile > Série C 2021 Gruppe A

20:00 Floresta - CE - Manaus - AM

22:00 Volta Redonda - RJ - Botafogo - PB



Brasile > Série D 2021 > Gruppo A

22:00 São Raimundo - RR - Ypiranga - AP



Brasile > Série D 2021 > Gruppo B

20:00 Guarany de Sobral - CE - Tocantinópolis - TO



20:30



Juventude - MA - Imperatriz - MA

Moto Club - MA - Paragominas - PA

21:00 4 de Julho - PI - Palmas - TO



Brasile > Série D 2021 > Gruppo C

20:00 Campinense - PB - Central - PE

21:00 Sousa - PB - Treze - PB



Brasile > Série D 2021 > Gruppo D



21:00



Atlético de Alagoinhas - BA - Juazeirense - BA

Murici - AL - Sergipe - SE



Brasile > Série D 2021 > Gruppo E

20:30 Jaraguá - GO - Aparecidense - GO



21:00



Brasiliense - DF - União Rondonópolis - MT

Goianésia - GO - Porto Velho EC - RO



Brasile > Série D 2021 > Gruppo F

21:00 Uberlândia - MG - Caldense - MG

22:00 Ferroviária - SP - Rio Branco - ES



Brasile > Série D 2021 > Gruppo G



20:00



Boavista - RJ - Bangu - RJ

São Bento - SP - Santo André - SP

Portuguesa - SP - Inter de Limeira - SP



Brasile > Série D 2021 > Gruppo H



20:00



Cascavel FC - PR - Aimoré - RS

S.E.R. Caxias - RS - Esportivo - RS

Joinville - SC - Marcílio Dias - SC



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021

19:00 Botafogo - RJ - Internacional



20:00



Athletico Paranaense - Fluminense RJ

Atlético Goianiense - Bahia - BA

Chapecoense - América - MG

Grêmio Porto Alegre - Corinthians SP



Bulgaria > Parva Liga 2021/2022

17:45 Slavia Sofia - PFC Beroe

20:00 Levski Sofia - Tsarsko Selo Sofia



Canada > Premier League 2021

01:30 York United - Forge FC

21:00 Atlético Ottawa - HFX Wanderers



Cile > Primera División 2021

01:00 Audax Italiano - Santiago Wanderers

17:30 Antofagasta - O'Higgins

20:00 La Serena - Unión La Calera



Colombia > Primera A 2021 Clausura

02:40 Deportes Tolima - Deportivo Pasto

22:00 Envigado FC - Alianza Petrolera



Colombia > Primera B 2021 Clausura



22:00



Fortaleza FC - Leones FC

Real San Andrés - Real Cartagena



Corea del Sud > K League 1 2021

11:00 Gangwon FC - Daegu FC

12:30 Jeju United - Ulsan Hyundai

13:00 Suwon Bluewings - Seongnam FC



Corea del Sud > K League 2 2021

12:00 Jeonnam Dragons - FC Anyang

13:00 Seoul E-Land FC - Bucheon FC 1995



Costa Rica > Primera División 2021/2022 Apertura

04:00 AD San Carlos - Jicaral

22:00 Deportivo Saprissa - Municipal Grecia



Croazia > 1. HNL 2021/2022

18:55 Lokomotiva Zagreb - NK Istra 1961

21:00 Hajduk Split - Slaven Belupo



Croazia > 2. HNL 2021/2022



17:30



NK Dugopolje - NK Jarun

NK Dubrava - NK Rudeš

HNK Cibalia - NK Opatija

NK Kustošija - NK Solin



Danimarca > 1. Division 2021/2022

13:00 Hobro IK - Lyngby BK



15:00



Fremad Amager - Jammerbugt FC

Nykøbing FC - HB Køge



Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa

02:00 Técnico Universitario - Universidad Catolica

22:00 Independiente del Valle - Aucas



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Playoffs > Quarti di finale

17:30 Ñañas - Macará

20:00 Barcelona - LDU Quito



Egitto > Premiership 2020/2021



19:00



Ceramica Cleopatra - Ghazl Al-Mehalla

Ismaily - Zamalek

21:00 Al-Ahly - ENPPI



Estonia > Meistriliiga 2021

15:00 Tallinna JK Legion - JK Narva Trans



18:00



FC Kuressaare - FC Flora

JK Tammeka - Paide Linnameeskond



Finlandia > Veikkausliiga 2021

16:00 AC Oulu - Inter Turku

18:00 Ilves Tampere - Helsingfors IFK



Finlandia > Ykkönen 2021



16:00



Ekenäs IF - IF Gnistan

PK-35 Vantaa - Vaasan PS

Musan Salama - TPS Turku

Jippo - KPV Kokkola

Rovaniemi PS - Klubi 04



Francia > Ligue 1 2021/2022

17:00 Lille OSC - OGC Nice

21:00 Paris Saint-Germain - RC Strasbourg



Francia > Ligue 2 2021/2022

15:00 Toulouse FC - SC Bastia



19:00



AC Ajaccio - SM Caen

AS Nancy - Valenciennes FC

EA Guingamp - Amiens SC

Chamois Niortais - Grenoble Foot 38

FC Sochaux - USL Dunkerque

Nîmes Olympique - Pau FC

Rodez AF - Le Havre AC

US Quevilly-Rouen - Dijon FCO



Francia > National 2 Groupe A 2021/2022

15:30 SM Caen (CFA) - Vannes OC



18:00



AS Vitré - EA Guingamp (CFA)

US Granvillaise - Châteaubriant Voltigeurs

FC Rouen - AS Poissy

SO Romorantin - C'Chartres Football

Stade Plabennec - St-Pryvé St-Hilaire

US Saint-Malo - Blois Foot 41

FC Versailles - FC Lorient (CFA)



Francia > National 2 Groupe B 2021/2022

17:00 Entente SSG - Paris 13 Atletico



18:00



AS Beauvais - US Fleury-Mérogis

ASM Belfort - AJ Auxerre (CFA)

FC Metz (CFA) - Olympique Saint-Quentin

US Lusitanos - RC Lens (CFA)

Sainte-Geneviève-des-Bois - Stade Reims (CFA)

SAS Épinal - FCSR Haguenau

SC Schiltigheim - Red Star FC



Francia > National 2 Groupe C 2021/2022



18:00



AS Monaco (CFA) - RC Grasse

Fréjus-St. Raphaël FC - Jura Sud

FC Martigues - Olympique Lyon (CFA)

GFA Rumilly Vallières - Marignane Gignac

GOAL FC - Aubagne FC

Sporting Club Lyon - Louhans-Cuiseaux

AS Saint-Priest - Olympique Marseille (CFA)

SC Toulon - Hyères FC



Francia > National 2 Groupe D 2021/2022



18:00



AS Béziers - Trélissac FC

Bourges 18 - Canet Roussillon

Bergerac Foot - Moulins Yzeure Foot

Montpellier HSC (CFA) - FC Chamalières

Le Puy Foot 43 - FC Nantes (CFA)

Angers SCO II - US Colomiers

Vendée Les Herbiers - Andrézieux

18:30 Stade Montois - Angoulême CFC



Galles > Premier League 2021/2022



15:30



Aberystwyth Town - Barry Town United

Bala Town - Penybont FC

Cardiff Metropolitan - Flint Town United

18:15 Caernarfon Town - Haverfordwest County



Galles > Welsh Cup 2021/2022 > 1. Giornata

13:00 Trefelin BGC - Fairwater FC



15:00



West End FC - Penrhiwceiber Rangers

Monmouth Town - Cwmamman United

Porthcawl Town - Aber Valley FC

Cardiff Airport FC - Trethomas Bluebirds

Abergavenny Town - Taff's Well AFC

Pencoed Athletic AFC - Treharris Athletic Western

Garden Village - Goytre AFC

Port Talbot Town - Afan Lido FC

Aberaeron FC - Ynyshir Albions FC

Caerau Ely AFC - Brecon Corries

Pontyclun FC - Pontardawe Town

Llantwit Major FC - Risca United

Penlan Club - Ynysygerwn AFC

AC Pontymister - Dinas Powys

Porthmadog FC - Llanberis FC

Llanfair United - Penrhyndeudraeth FC

Llanfairfechan Town - Llanrwst United

Llandudno Albion - Llannerch-y-medd FC

Saltney Town - Y Felinheli F.C.

Caersws FC - Rhostyllen FC

Bodedern Athletic FC - Llandyrnog United

Buckley Town - Mold Alexandra

Holywell Town - Gresford Athletic

Llanuwchllyn FC - Denbigh Town

Caergybi FC - Cefn Albion

Llanelwy Athletic - Berriew FC

Brymbo FC - Llansantffraid Village

Bow Street - Llanidloes Town FC

Holyhead Hotspur - Rhos Aelwyd

Rhyl FC - Rhydymwyn FC

15:30 Llangefni Town FC - Ruthin Town



Georgia > Erovnuli Liga 2021

18:00 FC Telavi - Dinamo Tbilisi



Germania > Bundesliga 2021/2022



15:30



Wolfsburg - VfL Bochum

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen

Stoccarda - SpVgg Greuther Fürth

Augsburg - Hoffenheim

Arminia Bielefeld - Friburgo

18:30 Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte



Germania > 2. Bundesliga 2021/2022



13:30



Holstein Kiel - Jahn Regensburg

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen - Karlsruher SC

20:30 Dynamo Dresden - Hannover 96



Germania > 3. Liga 2021/2022



14:00



TSV 1860 München - Türkgücü München

VfL Osnabrück - SV Wehen Wiesbaden

TSV Havelse - 1. FC Magdeburg

1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg

FSV Zwickau - SV Meppen

SC Verl - Viktoria Köln



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd

Atlas Delmenhorst - FC Oberneuland

15:00 SSV Jeddeloh II - Hannover 96 II



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022

1. FC Lok Leipzig - TeBe Berlin



13:00



Energie Cottbus - VfB Auerbach

SV Lichtenberg 47 - Hertha BSC II

VSG Altglienicke - Union Fürstenwalde



Germania > Regionalliga West 2021/2022



14:00



Bonner SC - Rot-Weiss Essen

Preußen Münster - Alemannia Aachen

VfB Homberg - Bor. Mönchengladbach II

Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

Fortuna Köln - FC Wegberg-Beeck

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

SV 19 Straelen - Rot Weiss Ahlen

Rot-Weiß Oberhausen - KFC Uerdingen 05



Germania > Regionalliga Südwest 2021/2022



14:00



FC-Astoria Walldorf - FC Gießen

FK Pirmasens - Bahlinger SC

1. FSV Mainz 05 II - VfR Aalen

Hessen Kassel - TSV Steinbach Haiger

Kickers Offenbach - FC 08 Homburg

Rot-Weiß Koblenz - VfB Stuttgart II

TSV Schott Mainz - TSG Balingen



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2021/2022

17:30 FSV Gütersloh 2009 - MSV Duisburg



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022

10:30 1. FC Union Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin



11:00



Hamburger SV - RB Leipzig

Hannover 96 - Dynamo Dresden



12:00



FC St. Pauli - Holstein Kiel

Energie Cottbus - Chemnitzer FC

13:00 Hansa Rostock - Eimsbütteler TV



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



11:00



1. FC Saarbrücken - 1. FC Heidenheim 1846

FC Augsburg - Kickers Offenbach

Bayern München - SC Freiburg

12:30 VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98



13:00



SpVgg Greuther Fürth - FC-Astoria Walldorf

1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022



11:00



Chemnitzer FC - Erzgebirge Aue

Holstein Kiel - Hertha BSC

13:00 Hallescher FC - Dynamo Dresden

15:00 1. FC Union Berlin - Hannover 96



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022

11:00 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98

12:00 1. FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth

13:00 SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

14:00 SV Wehen Wiesbaden - SC Freiburg



Giamaica > National Premier League 2021/2022

20:00 Molynes United - Cavalier FC



Giappone > J1 League 2021

07:00 Hokkaido Consadole Sapporo - FC Tokyo



12:00



Kashiwa Reysol - Kawasaki Frontale

Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe

Urawa Red Diamonds - Sagan Tosu

Vegalta Sendai - Yokohama FC



Giappone > J2 League 2021



11:00



JEF United Chiba - Albirex Niigata

Matsumoto Yamaga - Kyoto Sanga FC

SC Sagamihara - Ventforet Kofu

Tochigi SC - Thespakusatsu Gunma

11:30 FC Ryūkyū - Mito HollyHock



12:00



Júbilo Iwata - Tokyo Verdy

FC Machida Zelvia - Fagiano Okayama

Omiya Ardija - Blaublitz Akita

Renofa Yamaguchi - Zweigen Kanazawa

V-Varen Nagasaki - Montedio Yamagata



Giappone > Japan Football League 2021

07:30 FC Tiamo Hirakata - Iwaki SC



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



18:00



Cobán Imperial - Achuapa

Santa Lucía - Xelaju MC



Indonesia > Liga 1 2021/2022







Madura United FC - Persipura Jayapura

Arema Cronus FC - Persela Lamongan

Persiraja Banda Aceh - Persija Jakarta



Inghilterra > Premier League 2021/2022

13:30 Manchester United - Leeds United



16:00



Burnley FC - Brighton & Hove Albion

Chelsea FC - Crystal Palace

Everton FC - Southampton FC

Leicester City - Wolverhampton Wanderers

Watford FC - Aston Villa

18:30 Norwich City - Liverpool FC



Inghilterra > Championship 2021/2022

13:30 Peterborough United - Derby County



16:00



Birmingham City - Stoke City

Blackpool FC - Cardiff City

Barnsley FC - Coventry City

Middlesbrough FC - Bristol City

Millwall FC - Blackburn Rovers

Reading FC - Preston North End

Huddersfield Town - Fulham FC

Hull City - Queens Park Rangers

Nottingham Forest - AFC Bournemouth

West Bromwich Albion - Luton Town

21:00 Swansea City - Sheffield United



Inghilterra > League Two 2021/2022

Crawley Town - Harrogate Town



16:00



Barrow AFC - Hartlepool United

Bradford City - Oldham Athletic

Bristol Rovers - Stevenage FC

Colchester United - Northampton Town

Walsall FC - Forest Green Rovers

Leyton Orient - Exeter City

Port Vale FC - Tranmere Rovers

Rochdale AFC - Scunthorpe United

Salford City - Sutton United

Swindon Town - Carlisle United

Mansfield Town - Newport County



Inghilterra > National League North 2021/2022



16:00



Blyth Spartans - Alfreton Town

Boston United - Spennymoor Town

Chester FC - Curzon Ashton

Chorley FC - Brackley Town

Darlington FC - AFC Telford United

Southport FC - Gloucester City

Guiseley AFC - AFC Fylde

Hereford FC - Farsley Celtic

Kettering Town - Bradford Park Avenue

Leamington - Gateshead FC

York City - Kidderminster Harriers



Inghilterra > National League South 2021/2022



16:00



Bath City - Billericay Town

Braintree Town - Oxford City

Concord Rangers - Dorking Wanderers

Dulwich Hamlet - Chippenham Town

Eastbourne Borough - Hampton & Richmond Borough

Ebbsfleet United - Tonbridge Angels

Havant & Waterlooville - Welling United FC

Maidstone United - Hemel Hempstead Town

Slough Town - Chelmsford City

St. Albans City - Dartford FC



Inghilterra > U18 Premier League 2021/2022 North

12:00 Sunderland AFC - Wolverhampton Wanderers

12:30 Liverpool FC - Stoke City



13:00



Leeds United - Everton FC

Manchester City - Manchester United

13:30 Middlesbrough FC - Derby County



14:00



Blackburn Rovers - Nottingham Forest

Newcastle United - Burnley FC



Inghilterra > U18 Premier League 2021/2022 South



12:00



Fulham FC - Tottenham Hotspur

Norwich City - Southampton FC

West Ham United - Reading FC



13:00



Leicester City - Crystal Palace

Arsenal FC - Aston Villa

Chelsea FC - West Bromwich Albion

14:00 Birmingham City - Brighton & Hove Albion



Irlanda > Premier Division 2021

20:30 Longford Town - Finn Harps



Islanda > 1. deild 2021

15:00 IF Vestri - Fram Reykjavík

16:00 Fjölnir Reykjavík - Afturelding



18:00



Kórdrengir - ÍBV Vestmannaeyjar

Þór Akureyri - Víkingur Ólafsvík



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



17:00



B68 Toftir - ÍF Fuglafjørður

TB Tvøroyri - B36 Tórshavn

19:00 NSÍ Runavík - Víkingur



Israele > Toto Cup Al 2021/2022 > Gruppo A



19:30



Hapoel Hadera - Hapoel Nof HaGalil

Bnei Sachnin FC - Ironi Kiryat Shmona



Italia > Coppa Italia 2021/2022 > 1. Giornata

17:45 Benevento - SPAL

18:00 Cittadella - Monza

20:45 Verona - Catanzaro

21:00 Cagliari - Pisa



Lituania > A Lyga 2021

16:00 DFK Dainava - FC Džiugas



Lussemburgo > Nationaldivision 2021/2022



18:00



Progrès Niedercorn - F91 Dudelange

RM Hamm Benfica - US Hostert

UNA Strassen - US Mondorf

Victoria Rosport - FC Differdange 03

FC Wiltz 71 - Jeunesse Esch

19:00 FC Rodange 91 - RFCU Luxemburg



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

02:00 Puebla FC - UANL Tigres

04:00 FC Juárez - Club Tijuana



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura

00:00 CF Monterrey II - Tapatío



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura

00:00 Gallos Blancos - Club León

03:00 Mazatlán FC - CF Monterrey

19:00 Deportivo Toluca - FC Juárez



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura



16:00



Cruz Azul - Deportivo Toluca

Club León - Mazatlán FC

CF Monterrey - CF Pachuca

Pumas UNAM - Gallos Blancos



Moldavia > Divizia Nationala 2021/2022

17:00 Dinamo Auto - CS Petrocub

19:00 FC Zimbru - CSF Bălţi



Montenegro > 1. CFL 2021/2022

19:00 Jezero Plav - OFK Petrovac



20:00



FK Zeta - FK Mornar

Iskra Danilovgrad - FK Dečić Tuzi

20:30 FK Budućnost Podgorica - FK Podgorica



Norvegia > Eliteserien 2021

18:00 Kristiansund BK - Stabæk IF

20:00 Sarpsborg 08 - Strømsgodset IF



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021

16:00 Moss FK - Kongsvinger IL

19:30 IL Hødd - IF Fløya



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021

12:00 FK Arendal - Levanger FK



14:00



Kjelsås Fotball - Øygarden FK

Skeid Fotball - Egersunds IK



15:00



Fram Larvik - Sotra SK

Nardo FK - Notodden FK



Norvegia > Femminile Toppserien 2021

13:00 Lyn Oslo - Arna-Bjørnar



15:00



Avaldsnes IL - Vålerenga IF

LSK Kvinner - Klepp IL

16:00 IL Sandviken - Rosenborg BK Kvinner



Olanda > KNVB beker 2021/2022 > 1. Vorrunde







Blauw Geel '38 - FC Lisse

HVV Hollandia - ACV Assen

RKVV DEM - Sparta Nijkerk

HSC'21 - Excelsior '31

AFC Ajax Zaterdag - EVV

JOS Watergraafsmeer - Ter Leede



Paraguay > Primera División 2021 Clausura

01:45 River Plate - Club Nacional



Peru > Primera División 2021 Clausura

18:00 Sporting Cristal - Universidad Cesar Vallejo

20:15 Ayacucho FC - Universitario de Deportes



Polonia > I Liga 2021/2022

12:40 Korona Kielce - GKS Jastrzębie

18:00 OKS Stomil Olsztyn - Arka Gdynia

20:30 GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko-Biała



Portogallo > Segunda Liga 2021/2022

12:00 Académica de Coimbra - Varzim SC

15:00 Casa Pia AC - FC Porto B

19:00 CD Mafra - CD Feirense



Romania > Liga 1 2021/2022

18:00 FC Universitatea Craiova - Chindia Târgoviște

20:30 UTA Arad - CS Universitatea Craiova



Russia > Premier Liga 2021/2022



16:30



FK Nizhny Novgorod - FK Ufa

Spartak Moskva - FK Ural



19:00



Akhmat Grozny - Dinamo Mosca

FK Rostov - CSKA Mosca



Russia > 1. Division 2021/2022

05:00 SKA-Khabarovsk - Torpedo Moskva

12:00 Enisey Krasnoyarsk - Olimp-Dolgoprudny



16:00



FK Orenburg - Veles Moskva

FK Kamaz - Metallurg Lipetsk



17:00



FK Krasnodar 2 - Volgar Astrakhan

FK Neftekhimik - Fakel Voronezh



18:00



Kuban Krasnodar - Tekstilshchik Ivanovo

Rotor Volgograd - Baltika Kaliningrad



Scozia > League One 2021/2022



16:00



Airdrieonians FC - Falkirk FC

Clyde FC - Alloa Athletic

Cove Rangers - East Fife FC

Montrose FC - Peterhead FC

Queen’s Park FC - Dumbarton FC



Scozia > League Cup 2021/2022 > Ottavi di finale



16:00



Ayr United - Dundee United

Dundee FC - Motherwell FC

Livingston FC - St. Mirren FC



Serbia > Super Liga 2021/2022

Radnik Surdulica - Crvena Zvezda

16:55 TSC Bačka Topola - FK Radnički 1923

19:00 FK Napredak - Mladost Lučani



Singapore > Premier League 2021



11:30



Geylang International - Tanjong Pagar United

Young Lions - Balestier Khalsa



Slovenia > PrvaLiga 2021/2022

17:00 NK Domžale - NK Bravo

20:15 NK Maribor - NK Tabor Sežana



Spagna > Primera División 2021/2022



19:30



Cádiz CF - Levante UD

RCD Mallorca - Real Betis



22:00



CA Osasuna - Espanyol Barcelona

CD Alavés - Real Madrid



Spagna > Segunda División 2021/2022

17:00 Real Sociedad B - CD Leganés

19:30 Girona FC - SD Amorebieta

22:00 SD Ponferradina - AD Alcorcón



Svezia > Allsvenskan 2021

15:00 Malmö FF - IFK Göteborg

17:30 Kalmar FF - Halmstads BK



Svezia > Superettan 2021

13:00 Jönköpings Södra IF - Östers IF



15:00



Akropolis IF - Helsingborgs IF

Örgryte IS - IK Brage

GIF Sundsvall - IFK Värnamo

17:00 AFC Eskilstuna - Norrby IF



Svezia > Division 1 Norra 2021

13:00 Karlstad Fotboll - Hammarby Talang FF



16:00



Hudiksvalls FF - Sandvikens IF

IF Sylvia - Örebro Syrianska IF

19:00 IFK Haninge - IF Brommapojkarna



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Assyriska Turabdin IK - Österlen FF

FC Linköping City - Lindome GIF

15:00 Vänersborgs IF - Åtvidabergs FF



16:00



Ljungskile SK - Oskarshamns AIK

Utsiktens BK - IFK Malmö



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021

16:00 AIK Solna - Kristianstads DFF



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021

11:00 Vasalunds IF - AIK Solna



13:00



Hammarby IF - Ängby IF

Degerfors IF - Djurgårdens IF

14:00 IK Sirius - IFK Norrköping



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021



14:00



Östers IF - Örgryte IS

Trelleborgs FF - GAIS Göteborg

15:00 Helsingborgs IF - Malmö FF



Svizzera > Promotion League 2021/2022

16:00 FC Breitenrain Bern - SC Brühl



Turchia > SüperLig 2021/2022

18:15 Fatih Karagümrük SK - Gaziantep FK



20:45



Altay Izmir - Kayserispor

Hatayspor - Kasımpaşa SK



Turchia > 1. Lig 2021/2022

18:15 İstanbulspor AŞ - Manisa FK



20:45



Balıkesirspor - Boluspor

Denizlispor - Bandırmaspor



Ucraina > Premyer Liga 2021/2022

16:00 NK Veres - Vorskla Poltava



18:30



Desna Chernigov - SK Dnipro-1

Zorya Lugansk - FC Mynai



Uruguay > Primera División 2021 Apertura

16:00 Rentistas - Sud América



Uruguay > Segunda División 2021

18:15 Albion - Villa Teresa

21:00 Danubio - Defensor Sporting



USA > Major League Soccer 2021

04:30 San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps



USA > USL Championship 2021



01:30



Charleston Battery - Loudoun United

Tampa Bay Rowdies - Hartford Athletic



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021

02:30 Houston Dash - Washington Spirit



Uzbekistan > Super League 2021



17:00



Qizilqum Zarafshon - FK Qo’qon 1912

FK Turon - So’g’diyona Jizzax



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B

01:15 GV Maracay - Yaracuyanos FC



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C

22:00 Caracas FC - Mineros de Guayana