Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte 4-1: diretta live e risultato

La partita Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato, cronaca diretta con il tabellino della prima giornata di Bundesliga

DORTMUND – Sabato 14 agosto, alle ore 18.30, al Signal Iduna Park di Dortmund, si giocherà Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte, match valido per la prima giornata di Bundesliga. Il Dortmund inizia la nuova stagione con l’obiettivo di dar del filo da torcere al Bayern Monaco per la conquista dello Scudetto: nelle ultime cinque sfide ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte contro Atletic Bilbao e Bochum. Il Francoforte ha chiuso lo scorso campionato al quinto posto: nelle ultime cinque gare ha vinto tre volte e perso due.

Cronaca diretta della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANCOFORTE 4-1 SECONDO TEMPO 58' Gio Reyna in rete! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 4 a 1 46' In campo per Eintracht Francoforte Jens Hauge 46' Daichi Kamada lascia il campo 46' Forze fresche in campo per Eintracht Francoforte con l'ingresso di Jesper Lindstrøm 46' Esce dal campo Aymane Barkok per Eintracht Francoforte 46' Christopher Lenz rimpiazza il compagno di squadra 46' Fuori Stefan Ilsanker, ecco la mossa dell'allenatore 46' Dopo l'intervallo Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte si trovano per il secondo tempo, andiamo a vedere come andrà a finire l'incontro PRIMO TEMPO 45' Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all'intervallo sul punteggio di 4 a 1. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo 34' Erling Haaland in gol! Il calciatore supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 3 a 1 32' Thorgan Hazard in rete! Il calciatore batte il portiere, varia il risultato, ora siamo 2 a 1 27' Cambia il punteggio, autogol di Felix Passlack! 23' In rete Marco Reus! Per lui , assist di Erling Haaland e punteggio che diventa: 1 a 0 1' Partiti! Al via il match!



Siamo pronti a vivere le emozioni di Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Nico Schulz, Manuel Akanji, Felix Passlack, Gio Reyna, Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard, Jude Bellingham, Axel Witsel, Erling Haaland, Marco Reus. A disposizione: Marwin Hitz, Thomas Delaney, Marius Wolf, Göktan Gürpüz, Antonios Papadopoulos, Youssoufa Moukoko, Donyell Malen, Steffen Tigges, Ansgar Knauff. Allenatore: Marco Rose.



EINTRACHT FRANCOFORTE: Kevin Trapp; Evan N'Dicka, Martin Hinteregger, Danny da Costa, Stefan Ilsanker (dal 1' st Christopher Lenz), Djibril Sow, Filip Kostić, Daichi Kamada (dal 1' st Jesper Lindstrøm), Makoto Hasebe, Aymane Barkok (dal 1' st Jens Hauge), Rafael Borré. A disposizione: Diant Ramaj, Tuta, Erik Durm, Ajdin Hrustić, Amin Younes, Ragnar Ache. Allenatore: Oliver Glasner.



Reti: al 23' pt Marco Reus, al 27' pt Felix Passlack (Autogol), al 32' pt Thorgan Hazard, al 34' pt Erling Haaland.









La presentazione del match

Il Borussia Dortmund potrebbe scendere in campo col modulo 4-3-1-2 con Kobel in porta e difesa composta al centro da Can e Aanji e sulle fasce da Passlack e Schulz. In mezzo al campo Reyna, Witsel e Dahoud. Sulla trequarti Reus. di supporto alla coppia di attacco formata da Malen e Haaland. Probabile modulo 3-4-2-1 per l’Eintracht Francoforte con Trapp in porta e difesa composta da Tuta, Hinteregger e N’Dicka. In mezzo al campo Sow e Rode; sulle fasce da Costa e Kostic. Sulla trequarti Kamada e Younes, di supporto all’unica punta Borre.

Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-3-1-2): Kobel; Passlack, Can, Akanji, Schulz; Reyna, Witsel, Dahoud; Reus; Malen, Haaland.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; da Costa, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Younes; Borre.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte, valida per la prima giornata del massimo campionato tedesco, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.