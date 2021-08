Benevento – SPAL: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Benevento – SPAL del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

BENEVENTO – Sabato 14 agosto alle ore 17.45 si giocherà Benevento – SPAL, incontro valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Caserta che viene dal pareggio nell’amichevole contro il Frosinone. Dall’altra parte troviamo la squadra di Clotet che viene dal netto successo contro il Pontendera e dalla sconfitta contro la Cremonese.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – Caserta dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Paleari in porta, pacchetto difensivo composto da Letizia e Foulon sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Glik e Pastina. A centrocampo Calò in cabina di regia con Ionita e Kragl mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Talia, Sau e Insigne.

QUI SPAL – Clotet dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Thiam tra i pali, pacchetto difensivo composto da Dickmann e Yabre sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Vicari e Coccolo. A centrocampo Esposito in cabina di regia con Viviani e Tunjov mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Seck, Colombo e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Benevento – SPAL

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina Foulon; Ionita, Calò, Kragl; Talia, Sau, Insigne. Allenatore: Caserta

SPAL (4-3-3): Thiam; Dickmann, Vicari, Coccolo, Yabre; Viviani, Esposito, Tunjov; Seck, Colombo, Di Fransceso. Allenatore: Clotet

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – SPAL, valido per i trentaduesimi della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20. Sarà possibile seguire la sfida anche su Mediaset Play.