Chelsea – Crystal Palace 3-0: diretta live e risultato finale

La partita Chelsea – Crystal Palace del 14 agosto in diretta: presentazioni, formazione e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata della Premier League

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: CHELSEA FC-CRYSTAL PALACE 3-0

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui tra Chelsea FC e Crystal Palace risultato di 3 a 0. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l’attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti

86′ Forze fresche in campo per Chelsea FC con l’ingresso di Emerson

86′ Finisce qui la partita di Marcos Alonso che lascia il campo

82′ Minuti per Kai Havertz che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco

82′ Finisce qui la partita di Christian Pulišić che lascia il campo

77′ Spazio a Jesurun Rak-Sakyi, nuova mossa per l’allenatore

77′ Termina qui la partita di Jaïro Riedewald che abbandona il rettangolo di gioco

67′ L’allenatore inserisce Chelsea FC Reece James in campo

67′ Finisce qui la partita di Azpilicueta che lascia il campo

58′ Attenzione! Rete di Trevoh Chalobah bravo a siglare , assist di Mateo Kovačić. Adesso siamo sul risultato di 3 a 0

57′ Buttato nella mischia Joachim Andersen

57′ Lascia il campo Jeffrey Schlupp per Crystal Palace

57′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Christian Benteke

57′ Jean-Philippe Mateta fuori campo per dar spazio al compagno

46′ Squadre sul terreno di gioco per il secondo tempo, tutto pronto per ripartire

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo tra Chelsea FC e Crystal Palace. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match

40′ Rete! Christian Pulišić riesce a trovare la via del gol

27′ Chelsea FC in gol con Marcos Alonso che ha siglato !

1′ Il direttore di gara da inizio alla partita!

Chelsea FC – Crystal Palace in campo, siamo pronti a commentare l’incontro nella speranza di divertici assieme

Tabellino

CHELSEA FC: Edouard Mendy; Antonio Rüdiger, Marcos Alonso (dal 41′ st Emerson), Andreas Christensen, Azpilicueta (dal 22′ st Reece James), Jorginho, Trevoh Chalobah, Mateo Kovačić, Mason Mount, Christian Pulišić (dal 37′ st Kai Havertz), Timo Werner. A disposizione: Kepa, Thiago Silva, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi. Allenatore: Thomas Tuchel.

CRYSTAL PALACE: Guaita; Joel Ward, Marc Guehi, Cheikhou Kouyaté, Tyrick Mitchell, Jeffrey Schlupp (dal 12′ st Joachim Andersen), James McArthur, Jaïro Riedewald (dal 32′ st Jesurun Rak-Sakyi), Jordan Ayew, Wilfried Zaha, Jean-Philippe Mateta (dal 12′ st Christian Benteke). A disposizione: Jack Butland, Nathaniel Clyne, Martin Kelly, Reece Hannam, Scott Banks, Robert Street. Allenatore: Patrick Vieira.

Reti: al 27′ pt Marcos Alonso, al 40′ pt Christian Pulišić, al 13′ st Trevoh Chalobah.

La presentazione del match

LONDRA – Sabato 14 agosto alle ore 16:00 andrà in scena la prima giornata della Premier League 2021/2022. Allo Stamford Bridge di Londra, infatti, ci sarà Chelsea-Crystal Palace: l’esordio in campionato dei campioni d’Europa. Freschi vincitori della Supercoppa Europea ai rigori contro il Villareal, gli uomini di Tuchel godono di un morale alle stelle, complice anche l’approdo ai Blues di Romelu Lukaku. Nel secondo derby londinese di giornata, il Crystal Palace di Patrick Vieira arriva con positività dopo un buon precampionato ed un mercato pimpante. Le Aquile di Hodgson si sono salvate la scorsa stagione al quattordicesimo posto, e la squadra con Vieira è partita con quattro vittorie su cinque amichevoli estive. Il calciomercato ha provocato uno svecchiamento della rosa: diversi sono i giovani acquistati, su tutti il classe 2000 Guehi, difensore centrale prelevato dal Chelsea per 23 milioni. Se i padroni di casa vogliono partire forte godendo di precedenti molto favorevoli, gli ospiti hanno tutte le intenzioni di sovvertire il pronostico.

QUI CHELSEA – Tuchel vuole migliorare i numeri offensivi della scorsa stagione, ma difficilmente rischierà Romelu Lukaku dal primo minuto. Dovrà fare a meno anche di Zyiech, uscito infortunato mercoledì sera contro il Villareal. Nel 3-4-2-1 iniziale, dunque, spazio a Mendy fra i pali, coadiuvato in difesa da Azpilicueta, Christensen e Rudiger. Sugli esterni Hudson Odoi e Marcos Alonso, in mediana Kanté e Jorghino. Davanti la classe di Mount ed Havertz a supporto di Werner.

QUI CRYSTAL PALACE – Vieira dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio, fra cui Olise, Eze e Ferguson. Nel 4-3-3 di partenza, Guaita si prende la titolarità della porta. In difesa Ward, Kouyate, Guehi e Mitchell. A centrocampo McArthur, Riedewald e Schlupp. Davanti Zaha, Mateta ed Ayew.

Le probabili formazioni

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson Odoi, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Mount, Havertz; Werner. Allenatore: Tuchel

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Kouyate, Guehi, Mitchell; McArthur, Riedewald, Schlupp; Zaha, Mateta, Ayew. Allenatore: Vieira

Dove vederla in Tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva televisiva su Sky Sport Football. In streaming l’evento sarà visibile per gli abbonati Sky anche sull’app Sky Go, scaricabile sui dispositivi mobili.