Napoli – Pescara: dove vedere la diretta live e risultato

CASTEL DI SANGRO – Termina il ritiro azzurro in Abruzzo con l’ultima amichevole precampionato per i partenopei. Sabato 14 agosto alle ore 17:30 ci sarà infatti il test match Napoli-Pescara. La gara si disputerà al Patini di Castel di Sangro, per l’occasione aperto al pubblico seppur con le dovute precauzioni. Per la squadra di Spalletti sarà la quinta amichevole stagionale, avendone finora vinte quattro su quattro. Spicca il prestigioso successo per 0-3 sul campo del Bayern Monaco. Nell’ultimo test contro l’Ascoli, vittoria per 2-1 con reti di Insigne ed Elmas. Lo stesso Insigne è al centro di una querelle di mercato, viste le difficoltà per il rinnovo di contratto ed il concreto interesse dell’Inter. La società campana si sta cautelando guardandosi attorno, salgono le quotazioni di Boga e Damsgaard. Per quanto riguarda il Pescara, invece, ha disputato una sola amichevole precampionato contro lo Spoltore, vinta per 9-0. Auteri saggerà così la tenuta fisica e mentale dei suoi ragazzi, in una sfida molto più probante e complessa, in vista del Primo Turno Preliminare della Coppa Italia Serie C, previsto per giovedì 19 agosto contro l’Olbia. Squadra totalmente rivoluzionata ed ancora in fase di allestimento, c’è curiosità di intravedere la mano del tecnico siciliano.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I partenopei potrebbero riproporre lo stesso undici iniziale che ha affrontato l’Ascoli domenica scorsa. Nel classico 4-2-3-1 di Spalletti, dunque, tra i pali dovrebbe trovare posto Meret. In difesa: Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui. Lobotka e Fabian Ruiz la diga a centrocampo. Sulla trequarti spazio all’estro ed alla fantasia di Politano, Zielinski ed Insigne. Osimhen unica punta. Ancora indisponibili Lozano e Mertens, tenteranno il recupero per la prima di campionato.

QUI PESCARA – Sarà la prima post Fiorillo. L’ex capitano biancazzurro ha lasciato l’Abruzzo dopo sette stagioni. Al suo posto, almeno domani, dovrebbe trovare posto il giovane Radaelli. Sarà l’occasione buona per testare il 3-4-3 di mister Auteri. In difesa, dunque, spazio ad Illanes, Drudi e Veroli. A centrocampo Zappella, Memushaj, Pompetti e Frascatore. In avanti Galano e Bocic dietro Ferrari. Dalla panchina potrebbero subentrare Marilungo, De Marchi e D’Ursi.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Pescara (3-4-3): Radaelli; Illanes, Drudi, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Frascatore; Galano, Bocic; Ferrari. Allenatore: Gaetano Auteri

Dove vedere la partita in TV o in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e Canale 8. Per gli abbonati Sky, l’evento sarà visibile anche in streaming tramite l’app Sky Go.