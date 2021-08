Hellas Verona – Catanzaro 3-0: diretta live, risultato finale

La partita Hellas Verona – Catanzaro del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: VERONA-CATANZARO 3-0

SECONDO TEMPO

90′ Arriva il segnale dall’arbitro il match Verona – Catanzaro si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 3 a 0. Grazie per averci seguito e alla prossima

46′ Tutto pronto, si parte con il secondo tempo di Verona-Catanzaro. Pronti a vivere le emozioni del match

PRIMO TEMPO

45′ Duplice fischio del direttore di gioco, le squadre vanno all’intervallo. Restate collegati per non perdervi il secondo tempo dell’incontro

42′ Goal! Occasione per Darko Lazović che segna. 3 a 0

33′ Devia nella sua porta Pasquale Fazio regalando un gol agli avversari. Siamo adesso sul risultato di RISULTATO

23′ Verona in gol con Koray Günter!

1′ Parte con l’incontro tra Verona e Catanzaro!

Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Verona e Catanzaro

Tabellino

VERONA (3-4-1-2): I. Pandur; P. Dawidowicz, K. Gunter, F. Ceccherini, M. Cancellieri, L. Miguel Veloso, A. Tameze, D. Lazovic, A. Barak, M. Zaccagni, N. Kalinic. A disposizione: A. Berardi, N. Borghetto, G. Magnani, B. Amione, Y. Cetin, N. Casale, G. Frabotta, M. Hongla, I. Ilic, D. Bessa, S. Di Carmine, A. Ragusa. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CATANZARO (3-5-2): P. Branduani; L. Martinelli, P. Fazio, S. Scognamillo, G. Rolando, J. Vandeputte, A. Cinelli, F. Bombagi, R. Gatti, M. Carlini, F. Vazquez. A disposizione: R. Mittica, S. De Santis, A. Tentardini, A. Porcino, E. Bearzotti, A. Risolo, N. Welbeck, L. Verna, P. Ortisi, G. Megna, E. Schimmenti. Allenatore: Nicola Antonio Calabro.

Reti: al 23′ pt Koray Günter, al 33′ pt Pasquale Fazio (Autogol), al 42′ pt Darko Lazović.

Ammonizioni: Gunter

Le parole di Eusebio Di Francesco

“Anzitutto devo fare i complimenti al Catanzaro per il passaggio del turno e per l’ottima gara disputata contro il Como. Ha dimostrato di essere una squadra competitiva, una società che ha storia e che ha un allenatore preparato. Non sarà una partita semplice, anche se ovviamente noi siamo una compagine di categoria superiore. Ma dobbiamo dimostrarlo sul campo con i fatti e non a parole. Dovremo affrontare la partita in maniera ‘giusta’, come dico sempre ai ragazzi, e avere rispetto per l’avversario, mettendoci grande attenzione, concentrazione e determinazione. Io non mi accontento, voglio vedere sempre grandi miglioramenti da parte della squadra. Penso che la squadra sia al 50% delle proprie possibilità. Ho visto delle buone cose ma anche altre da migliorare, e mi aspetto dei miglioramenti in tutte le fasi. Domani abbiamo l’occasione di fare una partita vera, conosciamo l’avversario, l’abbiamo studiato e dobbiamo essere preparati a gestire la gara in tutte le sue fasi”.

La presentazione del match

VERONA – Questa sera, sabato 14 agosto, alle ore 20.45 si giocherà Hellas Verona – Catanzaro, incontro valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Di Francesco che viene dalla sconfitta, in amichevole, contro la Sampdoria. Dall’altra parte troviamo la squadra di Brevi che ha superato il turno preliminare battendo il Como ai calci di rigore.

QUI HELLAS VERONA – Di Francesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Pandur in porta, pacchetto difensivo composto da Dawidowicz, Ceccherini e Gunter. A centrocampo Miguel Veloso e Tameze in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle di Kalinic.

QUI CATANZARO – Brevi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Branduani in porta, pacchetto difensivo composto da Scognamillo, Fazio e Martinelli. A centrocampo Welbeck in cabina di regia con Verna e Vandeputte mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Rolando e Porcino. In attacco tandem offensivo composto da Vazquez e Carlini.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Catanzaro

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Di Francesco

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Welbeck, Vandeputte, Porcino; Vazquez, Carlini. Allenatore: Brevi

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Catanzaro, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20. Sarà possibile seguire la sfida anche su Mediaset Play.