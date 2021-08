Milan – Panathinaikos: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Milan – Panathinaikos del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere l’amichevole pre campionato

TRIESTE – Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, si giocherà Milan – Panathinaikos, amichevole pre campionato. Per la squadra di Pioli si tratta della sesta uscita stagionale dopo le vittorie contro Pro Sesto, Modena, Nizza, e dopo la sconfitta ai rigori contro il Valencia e il pareggio a reti inviolate contro il Real Madrid. Di fronte il Panathinaikos, tra le squadre più quotate del massimo campionato greco. Un test decisamente di livello in vista della prima giornata di campionato quando il Milan giocherà in trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Sul front mercato va segnalata la trattativa intensa di questi giorni con la Roma per portare in rossonero Alessandro Florenzi.

La presentazione del match

Probabile modulo 4-2-3-1 per la squadra di Pioli con Maignan in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Tomori-Kjaer e da Calabria e TheoHernandez. In mezzo al campo Tonali e Krunic. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Díaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud. Il Panathinaikos dovrebbe rispondere con un modulo 3-4-3 con Dioudis e retroguardia formata da Kotsiras, Juankar e Velez. In mezzo al campo Perez e Villafanez; sulle fasce Mauricio e Tzavidas. Tridente offensivo composto da Chatzigiovannis, C. Lopez e N’Gbakoto.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. Allenatore: Pioli

PANATHINAIKOS (3-4-3): Dioudis; Kotsiras, Juankar, Velez; Mauricio, Perez, Villafanez, Tzavidas; Chatzigiovannis, C. Lopez, N’Gbakoto. Allenatore: Jovanovic

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Milan – Panathinaikos sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251 satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.