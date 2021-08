Cagliari – Pisa: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Pisa del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

CAGLIARI – Sabato 14 agosto alle ore 21 si giocherà Cagliari – Pisa, incontro valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Semplici che viene dalla sconfitta, in amichevole, contro il Maiorca. Dall’altra parte troviamo la squadra di D’Angelo che viene dalla vittoria di misura, in amichevole, contro la Pro Sesto.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Semplici dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Walukiewicz, Ceppitelli e Carboni. A centrocampo Strootman e Marin in cabina di regia con Zappa e Dalbert sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Joao Pedro e Pereiro alle spalle di Pavoletti.

QUI PISA – D’Angelo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Nicolas in porta, pacchetto arretrato formato da Bera e Birindelli sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Caracciolo e Leverbe. A centrocampo Quaini in cabina di regia con Piccinini e Izzillo mezze ali mentre davanti spazio a Gucher alle spalle del tandem offensivo composto da Marsura e Lucca.

Le probabili formazioni di Cagliari – Pisa

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro; Pavoletti. Allenatore: Semplici

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Berra, Caracciolo, Leverbe, Birindelli; Piccinini, Quaini, Izzillo; Gucher; Marsura, Lucca. Allenatore: D’Angelo

STADIO: Sardegna Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Pisa, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Italia 1. Oltre alla diretta televisiva ci sarà quella streaming grazie a Mediaset Play, servizio fruibile tramite pc, smartphone e tablet. Basterà andare su www.mediasetplay.mediaset.it e cliccare sul canale dedicato al match.