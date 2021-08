Alaves – Real Madrid: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Alaves – Real Madrid del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato, cronaca diretta con il tabellino della prima giornata di Liga

VITORIA GASTEIZ – Sabato 14 agosto, alle ore 22, all’Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, si giocherà Alaves – Real Madrid, match valido per la prima giornata di Liga. Il Real Madrid, oggi guidato da Carlo Ancelotti, nella scorsa stagione, si é piazzato secondo alle spalle dell’Atletico Madrid: nelle ultime cinque sfide ha ottenuto tre vittorie, un pareggio a reti inviolate contro il Milan e una sconfitta contro i Rangers. L’Alaves ha chiuso lo scorso campionato al sedicesimo posto: nelle ultime cinque gare ha vinto due volte e perso tre.

Cronaca diretta della partita e tabellino

La presentazione del match

L’Alaves potrebbe scendere in campo col modulo 4-4-2 con Pacheco in porta e difesa composta al centro da Lagarda e Lejeune e sulle fasce da Duarte e Ximo Navarro. In mezzo al campo Pons e Pinai; ai lati Rioja e Mendez. Coppia di attacco formata da Perez e Joselu. Probabile modulo 4-3-3 per il Real Madrid con Courtois in porta e difesa composta dalla coppia centrale Militao-Abama e ai lati da Nacho e Marcelo. In mezzo al campo Valverde, Casemiro e Modric. Tridente offensivo formato da Lucas Vazquez, Benzema, Rodrygo.

Le probabili formazioni

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Duarte, Laguardia, Lejeune, Ximo Navarro; Rioja, Pons, Pina, Mendez; Perez, Joselu. Allenatore: Calleja.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Marcelo; Valverde, Casemiro, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

