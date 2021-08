PSG – Racing Strasburgo: dove vedere la diretta live e risultato

La partita PSG-Racing Strasburgo del 14 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata di Ligue 1

PARIGI – Sabato 14 agosto, ore 21:00, al “Parco dei Principi” andrà in scena la seconda giornata di Ligue 1 2021/2022, con il match PSG-Racing Strasburgo. Sarà l’occasione utile per i parigini per presentare in casa tutti i meravigliosi acquisti della sessione estiva, su tutti Leo Messi. La stella argentina è pronta così al debutto davanti ai propri tifosi, che per l’occasione potranno riempire al 100% la capienza dell’impianto. Pochettino ha la testa soltanto sul campo e vuole confermare il successo ottenuto alla prima giornata per 1-2 in rimonta sul Troyes. Lo Strasburgo, invece, è reduce dalla sconfitta in casa per 0-2 contro l’Angers ed ha tutte le intenzioni di battagliare con dignità e coraggio, dopo la risicata salvezza ottenuta nello scorso anno. L’ultima volta a Parigi finì 4-0 per il PSG, due anni prima però il Racing rinviò la festa scudetto dei parigini di sette giorni. Che partita sarà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PSG – “Bellissimo avere Messi, ora la sfida è far diventare queste stelle una squadra”. Ha esordito così Maurizio Pochettino in conferenza stampa, entusiasta dell’arrivo della Pulce e carico al punto giusto. Messi ha soltanto due allenamenti sulle gambe e sarà difficile vederlo domani in campo da titolare. Potrebbe essere confermata in blocco la formazione che ha esordito alla prima giornata: Navas in porta, Hakimi, Kehrer, Kimpembe e Diallo in difesa. A centrocampo Herrera, Pereira e Wijnaldum. Davanti Draxler, Icardi e Mbappé.

QUI RACING STRASBURGO – Lo scorso anno lo Strasburgo è arrivato quindicesimo a soli due punti di vantaggio dagli spareggi. Ora in panchina non c’è più Laurey, ma Stéphan, e la squadra sembra uscire indebolita dal mercato. La prima giornata per di più non ha offerto spunti positivi, la manovra è apparsa piuttosto prevedibile. Per quanto riguarda la probabile formazione di domani, sarà 4-4-2: Sels confermato fra i pali, davanti a lui ci saranno Fila, Sissoko, Djiku e Caci. Waris, Bellegrade, Lienard e Thomasson a centrocampo, a supporto delle due punte: Gameiro e Ajorque.

Le probabili formazioni di PSG-Racing Strasburgo

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Pereira, Wijnaldum; Draxler, Icardi, Mbappé. Allenatore: Maurizio Pochettino

Racing Strasburgo (4-4-2): Sels; Fila, Sissoko, Djiku, Caci; Waris, Bellegrade, Lienard, Thomasson; Gameiro, Ajorque. Allenatore: Julien Stéphan

Dove vedere la partita in TV o streaming

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva su Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Football. Per gli abbonati Sky, l’evento sarà visibile anche sui dispositivi mobili con l’app Sky Go. In streaming la partita sarà trasmessa anche sull’app di Now TV, previo abbonamento.