Juventus – Atalanta: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Juventus – Atalanta del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale dell’amichevole pre campionato

MILANO – Sabato 14 agosto, alle ore 20.30, all’Allianz Stadium, si giocherà Juventus – Atalanta, amichevole pre campionato. I bianconeri di Allegri sono reduci dalla sconfitta per 3-0 rimediata dal Barcellona dopo le vittorie contro Cesena e Monza. L’Atalanta viene invece dal successo per 7-1 contro l’Alessandria, preceduto dalla sconfitta, per 2-0 contro il West Ham, dal 13-0 contro l’AlbinoGandino, dall’1-1 contro il Maccabi Bnei Raina e dalla vittoria per 2-1 sul Pordenone. Juventus – Atalanta sarà anche una rivincita della finale di Coppa Italia quando i bianconeri si imposero per 2-1 con reti di Kulusevski e Chiesa; di Malinovsky il gol del momentaneo pareggio.

La presentazione del match

Allegri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col modulo 4-4-2 con Szczesny tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale De Ligt-Bonucci e da De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. In mezzo al campo Bentancur, e Ramsey; ai lati Cuadrado e Chiesa. Coppia di attacco formata a Morata e Ronaldo. Probabile modulo 3-4-2-1 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon, e Freuler mentre sulle corsie esterne spazio a Maehle e Gosens. Sulla trequarti Pasalic e Miranchuk, di supporto all’unica punta Muriel.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Miranchuk; Muriel. Allenatore: Gasperini.

L’incontro Juventus – Atalanta verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (numero 252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.