Lazio – Sassuolo: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Lazio – Sassuolo del 14 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere l’amichevole pre campionato

FROSINONE – Sabato 14 agosto, alle ore 19, al Benito Stirpe di Frosinone, si giocherà Lazio – Sassuolo, amichevole pre campionato. Per la squadra biancoceleste si tratta della quinta partita stagionale dopo aver battuto per 10-0 la Top 11 Radio Club, 11-0 i Fiori Barp Mas e 5-2 la Triestina, pareggiato per 1-1 contro il Padova e vinto di misura contro il Twente. Di fronte il Sassuolo in una sfida che ha già il sapore della Serie A e che sarà importantissima per testare la condizione delle due squadre a una settimana dall’inizio del campionato. I neroverdi finora hanno affontato Bressanone, Sudtirol, Parma e Vicenza. I biglietti per assistere al match sono disponibili sul circuito Vivaticket: per accedere allo stadio occorreranno Green Pass e documento di dentità.

La presentazione del match

I biancocelesti potrebbero scendere in campo col modulo 4-3-3 con Reina tra i pali e difesa composta al centro da Luiz Felipe e Acerbi e ai lati da Lazzari e Hysaj. A centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto; tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Caicedo, Moro. Probabile modulo 3-5-2 per il Sassuolo con Consigli tra i pali e retroguardia formata da Toljan, Ayhan e Ferrari. In cabina di regia Lopez con Frattesi e Haraslin; sulle corsie Kyriakopoulos e Djuricic. Coppia di attacco formata da Traoré e Caputo.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro. Allenatore: Maurizio Sarri.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Toljan , Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; Haraslin , Djuricic, Traore; Caputo. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Sassuolo , ad oggi, non dovrebbe essere trasmessa in diretta televisiva ma é possibile che possa essere visibile su Sky che già ha seguito la gara contro il Twente.