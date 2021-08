Manchester United – Leeds 5-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Manchester United-Leeds del 14 agosto in diretta: presentazioni, formazione e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Premier League

MANCHESTER – Sabato 14 agosto andrà in scena la prima giornata di Premier League 2021/2022. All’Old Trafford ci sarà Manchester United-Leeds, ore 13:30. Una sfida dall’indubbio fascino, che rievoca l’antica rivalità fra le due compagini nata negli anni ’60. Il bilancio complessivo dei precedenti vede 25 vittorie dei Red Devils, 25 pareggi ed 11 vittorie dei Peacocks. Il Leeds non vince in campionato contro lo United dal 2002. Per quanto riguarda la scorsa stagione, Il Manchester United ha chiuso al 2° posto con 74 punti alle spalle dei “cugini” del City, qualificandosi in Champions League, mentre il Leeds United si è piazzato in 9ª posizione, con appena sei lunghezze di ritardo dalla zona europea. La squadra di Solskjaer ha pagato però lo scotto della finale di Europa League persa contro il Villareal e vorrà ripartire con il piede giusto nella nuova stagione. Gli uomini di Bielsa, tuttavia, non sono più una sorpresa ed hanno intenzione di confermarsi migliorandosi. Che bella sfida!

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: MANCHESTER UNITED-LEEDS UNITED 5-1 SECONDO TEMPO 77' Tyler Roberts si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 77' Patrick Bamford fuori campo per dar spazio al compagno 75' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Anthony Martial 75' Finisce qui la partita di Paul Pogba che lascia il campo 75' In campo per Manchester United Jadon Sancho 75' Finisce la gara di Daniel James che lascia il rettangolo di gioco 69' Hélder Costa fa il suo ingresso in campo 69' Jack Harrison abbandona il terreno di gioco 69' Entra in campo Nemanja Matić per Manchester United 69' Scott McTominay fuori campo per dar spazio al compagno 68' Fred in rete! Il calciatore supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 5 a 1 62' Il direttore di gara sventola il cartellino per Raphinha, autore dell'intervento scorretto 60' Goal! Occasione per Bruno Fernandes che segna , assist di Victor Lindelöf. 4 a 1 59' L'arbitro è irremovibile, giallo per Liam Cooper 54' In gol Bruno Fernandes! Per lui , assist di Paul Pogba e punteggio che diventa: 3 a 1 52' Rete di Mason Greenwood , assist di Paul Pogba! Cambia il risultato, ora è di 2 a 1 48' In gol Luke Ayling! Per lui , assist di Stuart Dallas e punteggio che diventa: 1 a 1 46' Junior Firpo fa il suo ingresso in campo 46' Abbandona il campo Rodrigo per Leeds United 46' Parte il secondo tempo tra Manchester United e Leeds United. Vediamo le prossime mosse dei due allenatori PRIMO TEMPO 45' Duplice fischio del direttore di gioco, le squadre vanno all'intervallo. Restate collegati per non perdervi il secondo tempo dell’incontro 30' Gol per Manchester United, in rete Bruno Fernandes che ha realizzato , assist di Paul Pogba! Il punteggio è di 1 a 0 1' Manchester United e Leeds United ha inizio! Prepariamoci a gustare questo incontro assieme



Calciomagazine è felice di invitarvi al live di Manchester United - Leeds United, squadre su terreno di gioco, è tutto pronto MANCHESTER UNITED: De Gea; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Paul Pogba (dal 30' st Anthony Martial), Fred, Bruno Fernandes, Scott McTominay (dal 24' st Nemanja Matić), Mason Greenwood, Daniel James (dal 30' st Jadon Sancho). A disposizione: Tom Heaton, Diogo Dalot, Brandon Williams, Mata, Andreas Pereira, Donny van de Beek. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



LEEDS UNITED: Illan Meslier; Luke Ayling, Robin Koch, Liam Cooper, Stuart Dallas, Pascal Struijk, Raphinha, Jack Harrison (dal 24' st Hélder Costa), Mateusz Klich, Patrick Bamford (dal 32' st Tyler Roberts), Rodrigo (dal 1' st Junior Firpo). A disposizione: Kristoffer Klaesson, Adam Forshaw, Kalvin Phillips, Jamie Shackleton, Crysencio Summerville, Sam Greenwood. Allenatore: Marcelo Bielsa.



Reti: al 30' pt Bruno Fernandes, al 3' st Luke Ayling, al 7' st Mason Greenwood, al 9' st Bruno Fernandes, al 15' st Bruno Fernandes, al 23' st Fred.



Ammonizioni: al 14' st Liam Cooper (LEE), al 17' st Raphinha (LEE).

La presentazione del match

QUI MANCHESTER UNITED – Solskjaer si affiderà ad un 4-2-3-1 e dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio, tra cui Alex Telles. E’ ancora indisponibile Varane, acquisto pregiato dell’ultima sessione. Davanti a De Gea, la linea difensiva sarà composta da Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw. In mediana Fred affiancherà McTominay. Davanti Greenwood agirà da falso nove, con James, Pogba e Bruno Fernandes a supporto sulla linea dei trequartisti. Possibile esordio per Sancho a gara in corso.

QUI LEEDS – Bielsa risponderà con il suo classico 3-3-1-3. Fra i pali agirà Meslier. In difesa ci saranno Cooper, Koch e Ayling. In mediana SStruijk e Dallas dovrebbero affiancare il playmaker Phillips. Fra le due linee agirà Rodrigo, alle spalle del tridente offensivo composto da Raphina, Bamford ed Harrison. Indisponibili per problemi fisici Junior Firpo, Diego Llorente e Shackleton.

Le probabili formazioni di Manchester United-Leeds

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; James, Pogba, Bruno Fernandes; Greenwood. Allenatore: Solskjaer

LEEDS UNITED (3-3-1-3): Meslier; Cooper, Koch, Ayling; Struijk, Phillips, Dallas; Rodrigo; Raphina, Bamford, J. Harrison. Allenatore: Bielsa

Dove vedere la partita in TV o streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva su Sky Sport Football (canale numero 203 del satellite). L’evento potrà essere seguito anche in streaming per gli abbonati Sky sull’app Sky Go, ed in alternativa su NOW.