1° giornata Campionato Primavera2 2019 – 2020: date e orari

MILANO – É stato comunicato il programma gare per la prima giornata del Campionato Primavara 2 stagione 2019 – 2020. Andiamo a vedere nei due gironi quali sono le partite in programma e quando si disputeranno. Nel girone A gare tutte in programma alle ore 15 di sabato 14 settembre mentre per quello B ci sono alcune partite che anticipano l’orario. Ad esempio Lecce – Benevento si gioca alle 10.15. Sempre di mattina anche Livorno – Ascoli. Unico anticipo in programma venerdì 13 alle 15 è Perugia – Pisa. Andiamo dunque a vedere il quadro completo.

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2019/2020, 1° GIORNATA ANDATA

GIRONE A

CREMONESE – HELLAS VERONA

14/09/19

15.00

C.S. Arvedi – Cremona

MILAN – SPEZIA

14/09/19

15.00

C.S. Vismara, Stadio – Milano

SPAL – BRESCIA

14/09/19

15.00

C.S. Fabbri – Ferrara

UDINESE – CITTADELLA

14/09/19

15.00

C.S. Olivo – Manzano (UD)

VENEZIA – PORDENONE

14/09/19

15.00

C.S. Biotto – Via Stadio, Campagna Lupia (VE)

VIRTUS ENTELLA – PARMA

14/09/19

15.00

C.S. Daneri – Chiavari (GE)

GIRONE B

COSENZA – TRAPANI

14/09/19

14.00

Stadio Di Magro – Montalto Uffugo (CS)

CROTONE – SALERNITANA

14/09/19

15.00

Stadio Baffa – Cotronei (KR)

FROSINONE – JUVE STABIA

14/09/19

15.00

Centro Sportivo – Ferentino (FR)

LECCE – BENEVENTO

14/09/19

10.15

C.S. Kick Off – Cavallino (LE)

LIVORNO – ASCOLI

14/09/19

11.00

C.S. Picchi – Livorno

PERUGIA – PISA

13/09/19

15.00

Antistadio Curi, Campo 1 – Perugia