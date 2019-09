Consigli fantacalcio, gli assistman della 3° giornata di Serie A

Tra i nomi consigliati per questa giornata di campionato troviamo Luis Alberto, Douglas Costa, Sensi, Rog, Gomez, Zielinski

Sabato 14 settembre al via la terza giornata del campionato di Serie A. Dopo aver parlato degli 11 consigliati da schierare al fantacalcio andiamo a vedere quelli che potrebbero essere indiziati come assistman. Ne abbiamo selezionati sei che si potranno prendere in considerazione sia in ottica fantamercato sia per l’inserimento in campo se già presenti in organico. Partiamo dal laziale Luis Alberto che a gennaio dovrebbe rinnovare il contratto con la società. Nella trasferta con la Samp è stato autore di ben due assist mentre nell’ultimo turno è stato decisivo con la sua rete. É tra gli assistman più prolifici del campionato. Douglas Costa potrebbe sfruttare il gioco di rimessa dei bianconeri per fornire passaggi vincenti per Ronaldo e company. Nell’ultimo turno ben 2 in attivo contro il Napoli. Passiamo al nerazzurro Sensi, tra le sorprese più belle per Conte in questo avvio di stagione. Funziona già piuttosto bene l’intesa con i compagni e con i suoi passaggi filtranti potrebbe innescare Lukaku e Sanchez che sabato potrebbe fare il suo esordio.

Su Rog grandi sono le aspettative del popoli dei fantallenatori. L’ex giocatore del Napoli è di certo un valore aggiunto al Cagliari anche se nel precedente turno non ha avuto molte possibilità di mettersi in luce. Domenica a Parma scontro diretto molto aperto e possibilità di sfruttare il contropiede per innescare perchè no il nuovo arrivato Simeone, attaccante in cerca di riscatto dopo essere stato un pò messo da parte a Firenze. Su Gomez c’è da puntare contro un Genoa che al momento ha mostrato più di una fragilità in difesa. Con una squadra ben collaudata le opportunità di rendersi pericoloso al limite dell’area salgono e quindi perchè non puntarci? Chiudiamo con Zielinski che contro una Samp in difficoltà potrebbe contribuire a una bella prestazione degli Azzurri. Avrà lavorato in modo efficace Di Francesco in questa pausa? Certo non sarà facile cambiare rotta dopo questo avvio un pò difficile di stagione soprattutto se si ha davanti un Napoli che dopo la beffarda sconfitta a Torino è chiamato a vincere per non rischiare di perdere altro terreno dai pluricampioni d’Italia in carica.

CONSIGLI ASSISTMAN 3° GIORNATA SERIE A 2019-2020