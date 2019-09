Ai fantallenatori consigliamo in avanti Lukaku, Immobile e Belotti sia per il momento di forma che per la difficoltà dal match. Il top 11

Sabato torna il campionato di Serie A 2019-2020 con gli anticipi della 3° giornata. Gli incontri saranno Fiorentina – Juventus, Napoli – Sampdoria e Inter – Udinese mentre il turno si chiuderà lunedì sera con Torino – Lecce. Weekend lungo dunque per i fantallenatori che dopo una prima sosta hanno potuto trarre un primo bilancio in attesa di recuperare tutti i giocatori in rosa e che i mister scelgano gli 11 tipo alla luce nei neo acquisti. Quali giocatori consigliare per questo nuovo turno di campionato?

Stiliamo una sorta di Top11 in quella che dovrebbe essere la formazione ideale per il turno. Partiamo dal portiere scelto ovvero Sirigu. La squadra granata ha una ghiotta occasione di dare continuità a questo brillante avvio contro il Lecce in casa. Al momento i giallorossi sembrano ancora un “cantiere a cielo aperto” e dopo la buona prova all’esordio con l’Inter si sono un pò smarriti nello scontro diretto casalingo contro il Verona. A Torino dunque la squadra dovrebbe faticare a costruire gioco offensivo e anche per questo abbiamo inserito in difesa Izzo che con i suoi inserimenti su palla inattiva resta uno dei difensori più proliferi della categoria. Con lui nel reparto indichiamo Ghoulam del Napoli contro una Samp ancora in cerca di una nuova identità dalla venuta del neo tecnico Di Francesco e Kolarov che tra rigori, punizioni potrebbe continuare a gonfiare la rete.

A centrocamop proviamo a scommettere nuovamente sul buon momento di Luis Alberto anche in ottica assist mentre nel Bologna la rete dello scorso turno potrebbe aver sbloccato Soriano. A centrocampo mettiamo anche Kessié nella trasferta di Verona assolutamente da vincere e Pellegrini che dovrebbe essere tra i giocatori più avanzati in supporto di Dzeko.

Il tridente poi mette i brividi visti anche i turni sulla carta favorevoli. Per Lukaku c’è l’Udinese in casa per mantenere il punteggio pieno e magari rosicchiare punti alla Juventus che potrebbe avere vita meno facile a Firenze. Con lui anche Immobile decisivo nei primi due match laziali prima come marcatore quindi come assistman. Chiudiamo cone Belotti che complice il momento di forma e la difesa avversaria non certo imperforabile potrebbe mettere a segno altri gol magari ispirato dal neo acquisto Verdi.

Andiamo dunque a vedere il top 11 consigliato per la 3° giornata.

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 3° GIORNATA